Éric García, azulgrana

Éric García ya es nuevo jugador del FC Barcelona. El joven central regresa a su club tras marcharse en 2017 al Manchester City. El central firma para vestir la camiseta azulgrana las próximas cinco temporadas, con una claúsula de rescisión de 400 millones de euros. Formado en las categorías inferiores de La Masía, el defensa cumple "el sueño que tenía desde pequeño, jugar en el primer equipo del Barça".

El nuevo fichaje barcelonista ha hablado de su salida del club, en una época donde considera no se confiaba en la cantera, de su deseo de regresar y ha evitado comparse con Gerard Piqué, algo habitual durante su estancia en el fútbol base azulgrana.

En el acto, el presidente del Barça, Joan Laporta, ha negado que la renovación de Messi esté relacionada con el resultado de la auditoría que están realizando y espera que "las ganas de Leo de quedarse en el Barça sea determinantes". El mandatario ha reiterado que perder la liga "tiene consecuencias. Se acabó eso de que no pase nada. A partir de ahí, cuando yo hablo, no dije revolución, pero sí renovación profunda. Estamos en ello. No es sólo remodelación de equipo, sino de mentalidad. Se tendrá que equilibrar la plantilla. Lo iremos viendo. Con Eric se cumple esta semana y, seguramente, la siguiente semana tendréis noticias".