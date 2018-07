ENQUESTA | Què opina del preu de la tarifa de l'aigua a Barcelona i l'àrea metropolitana?

VOLEM SABER LA SEVA OPINIÓ

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat la concessió a Aigües de Barcelona (Agbar) de la gestió del subministrament de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona que abasteix a prop de 3 milions d'habitants de 36 municipis. La resolució qüestiona l'adjudicació sense concurs públic i per la via directa feta el 2012 per l'Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB). Mentre l'empresa Aigües de Barcelona ha anunciat que pensa recorre la resolució, l'Ajuntament de Barcelona considera que cal revisar la gestió d'Agbar. La decisió judicial reobre el debat sobre el model de gestió, el rebut de l'aigua i la qualitat del servei. Coincidint amb el Dia de l'Aigua, el proper 22 de març, preguntem als oients la seva opinió sobre el preu de la tarifa de l'aigua.