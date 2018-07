ENQUESTA | Creu que l'Ajuntament ha de pagar lloguers per evitar aldarulls i actes vandàlics?

VOLEM SABER LA SEVA OPINIÓ

La fiscalia ha obert una investigació a l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, per si va malversar fons en pagar el lloguer de l'anomenat "Banc Expropiat", l'espai ocupat del barri de Gràcia desallotjat dilluns pels Mossos d'Esquadra per ordre judicial. L'exalcalde assegura que la decisió s'ajusta a la llei i a l'interès general i diu que es va prendre per "guanyar temps" per arribar a un acord amb els okupes i trobar una solució dialogada i pacifica a la seva marxa de l'espai, i per evitar els possibles aldarulls i accions violentes que podria causar un desallotjament policial. El consistori va pagar un contracte de lloguer amb l'empresa propietària del espai ocupat i li va pagar 65.500 euros per un any de lloguer fins que va expirar el contracte a finals del 2015 i el nou equip de govern d'Ada Colau va decidir no renovar-lo.