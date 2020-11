El coronavirus incidirà negativament en el sobrepès dels nens

A Catalunya, l'obesitat és més freqüent en els nens (14,6%) que en les nenes (10,3%). En canvi, el sobrepès afecta més o menys per igual als infants independentment del seu gènere. El que sí és determinant és la classe social. L'obesitat és més elevada en les famílies més desafavorides. La pateixen un 20% dels nens que pertanyen a les classes més humils. Quants millors estudis i ingressos tenen els pares, el consum de fruita i verdura també és major.

Les nenes fan menys esport i consumeixen més refrescos amb sucre

A Catalunya, gairebé una tercera part de la població de 3 a 14 anys fa un consum freqüent de productes hipercalòrics. Curiosament, en els últims anys, entre el 2016 i el 2018, s'ha constatat que les nenes catalanes en són més consumidores que els nens, sobretot les que pertanyen a nuclis familiars vulnerables. En aquest cas, el percentatge és gairebé del 38%, 7 punts més que els nens. Això també té una continuïtat pel que fa a l’activitat física en temps de lleure. El 35% dels infants en practiquen. És, però, una xifra inferior en 15 punts a la mitjana espanyola. També hi ha diferències, com dèiem, per sexe. Els nens fan més esport que les nenes, un 38% i un 32%, respectivament. El cap de pediatria de Sant Joan de Déu, Juan José Garcia, apunta que en el futur el sobrepès i la baixa activitat física comportarà una major propensió per a infarts, diabetis o ictus.