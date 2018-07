ONDA CERO Catalunya et proposa la fórmula de l'entreteniment i la informació per estar al dia del que passa a la comunitat. Posem en antena el més interessant de cada una de les capitals, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona al programa "La Ciutat". T'expliquem les notícies més destacades del matí al "Notícies Migdia", sense descuidar, més tard, les notícies de l'esport a "Ona Esportiva". A la tarda, el programa "Això no és tot" et porta l'actualitat des d'un punt de vista diferent i et porta a l'antena els personatges més destacats. El recull de la informació de tota la jornada arriba al "Notícies Vespre". El dia acaba (o comença) al "No són hores".