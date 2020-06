La campanya turística més ambiciosa a Catalunya: 7'5 milions d'euros

El govern català juntament amb la Diputació de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, posen en marxa aquesta setmana la campanya turística més ambiciosa a nivell econòmic, segons ha explicat avui la Consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón.

Gairebé 7 milions i mig d'euros destinats a promocionar Catalunya com a destí turístic... No només les zones conegudes internacionalment com poden ser Barcelona, Montserrat o La Costa Brava, sino també altres punts de Catalunya que no son tan coneguts però que val la pena conèixer. Això, com a mínim, és el que ens vol transmetre aquesta campanya sota el lema "Catalunya és casa teva".

És casa dels catalans, a qui es demana que es quedin aquí i que redescobreixin el seu territori… però també es casa de la resta d’espanyols i is home de tots els europeus... La idea, segons ha explicat el president de la Generalitat Quim Torra, és que tothom se senti benvingut a Catalunya.

Una campanya que comença aquesta setmana i que s’allargarà fins al 2021. 7'4 milions d’euros que tenen l’objectiu de rellançar un dels sectors més afectats per la crisi del coronavirus i que representa el 12% del PIB i el 14% de la ocupació a Catalunya.