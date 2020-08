Nissan no acomiadarà cap treballador fins a finals de 2021, quan tancarà les plantes catalanes

L'empresa i els sindicats arriben a un acord després de 25 hores de reunió

La direcció de Nissan i els treballadors han arribat, després de 25 hores de reunió, a un acord per dur a terme l’Expedient de Regulació d’Ocupació a 2.525 treballadors i el tancament de les plantes a Catalunya.

La direcció de la multinacional s’ha compromès a no executar cap acomiadament i a que les baixes només siguin voluntàries o per prejubilacions fins a finals del 2021... moment en que es tancaran les plantes catalanes. Un any més tard, per tant, de la data que es va anunciar inicialment. Els sindicats, per la seva banda, han acordat abandonar la vaga indefinida i tornar a la feina a finals d’agost.

El representant d’USOC al comitè d’empresa de Nissan, Miguel Angel Ruiz, valora l’acord positivament malgrat lamentar que l'empresa hagi "volgut dinamitar" l'acord i que les institucions no hagin derogat la reforma laboral, tal com demanaven. "Aquest acord culmina la lluita contra una multinacional que ens ha tancat sense donar-nos les causes, enganyant com sempre, hem aconseguit un acord just pels treballadors i una bombona d'oxigen per buscar la reindustrialització", afegia Miguel Ángel Ruiz.

Per la seva banda, el vicepresident executiu de Nissan, Frank Torres, també valorava positivament un acord que assegura que "és la millor decisió per a totes les parts (treballadors, empresa, proveïdors i administracions) perquè permet obtenir més temps per buscar projectes alternatius de reindustrialització i, en el cas que aquests no poguessin prosperar, ofereix condicions de sortida molt per sobre de les màximes establertes per la llei".

Aquest dijous l'assemblea de treballadors ha de validar aquest acord entre les parts.