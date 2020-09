La Generalitat avaluarà la incidència del coronavirus en 50 escoles

Encara no se sap quines escoles formaran part de l’estudi però la intenció dels investigadors és que una cinquantena de centres participin en aquest projecte per recabar informació sobre l’afectació del coronavirus. El director general de Recerca i Innovació en Salut, Robert Fabregat, explica que per escollir les escoles se seguiran criteris epidemiològics, territorials i estructurals per aconseguir una mostra representativa de la societat.

En les properes setmanes s’ultimarà el protocol a seguir per dur a terme aquest estudi que vol utilitzar també els cribratges massius que la Generalitat farà a les escoles. Avui el Conseller d’Educació, Josep Bargalló, ha anunciat però que aquests tests massius no començaran el dia 14 com estava previst sino el dia 21.

D’altra banda, la Consellera de Salut Alba Vergés ha explicat que el Departament s’està plantejant reduir les quarentenes de 15 a 10 dies.