A partir de l'1 de Juliol es compensaran les targetes de transport públic no usades durant el confinament

A partir del proper dimecres 1 de Juliol es començarà a compensar a totes aquelles persones que no van poder utilitzar les targetes del transport públic durant el confinament. Hi ha dos sistemes de compensació, un d'automàtic per les persones que no van utilitzar la targeta durant l'estat d'alarma i un altre per les que sí ho van fer en algun moment .

El primer sistema és per aquelles persones que des del 14 de Març, des que es va declarar l’estat d’alarma, no han utilitzat la seva targeta. En aquest cas la solució és molt senzilla. Simplement, a partir de l’1 de juliol i fins al desembre, hem d’introduir la targeta en qüestió a qualsevol màquina validadora de qualsevol transport públic i automàticament se’ns sumaràn els dies que no hem gaudit. Imaginem, per exemple, que vam començar a utilitzar una T-Usual el dia 10 de Març. Només la vam poder gaudir 4 dies, per tant ens en donaran 26.

El segon sistema va destinat a aquelles persones que sí van utilitzar la seva targeta en algun moment del confinament. En aquest cas hauran de fer una sol·licitud a través d’internet, s’haurà d’omplir un formulari amb les dades personals i del títol en qüestió i demostrar que vam haver d’agafar el transport públic per fer un servei essencial. Un cop rebuda la informació, l’Àrea de Transport Metropolità de Barcelona valorarà quants dies se’ns han de compensar i es generarà un abonament amb aquesta quantitat de dies. Aquests abonaments s’hauran de recollir a partir del dia 1 de setembre.

Hi ha dos casos més específics… aquells usuaris que habitualment es beneficien de descomptes en els abonaments per ser família nombrosa o monoparental i que no han pogut gaudir del descompte ja que l’atenció al públic estava tancada, poden demanar una compensació per la diferència de preu. I les persones que tenen títols de l’any 2019, que caducaven al juny, els podran canviar per títols actuals fins al 30 de setembre.

Tot un sistema amb el que l’Àrea Metropolitana de Barcelona busca que tothom qui s’ho mereixi pugui obtenir una compensació però evitant aglomeracions. Per tant si tenim dubtes sobre qualsevol situació hem de trucar als telèfons d’atenció de l’ATM perquè no es podran fer tràmits als punts d’atenció presencials… i és que calculen que hi ha uns 600.000 títols de transport que s’hauran de compensar.