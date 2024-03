Barça - PSG als quarts de final de la Champions

No serà un camí de roses. Quan arriben els quarts de final de la Lliga de Campions és complicat que al sorteig hi hagi equips assequibles. I el Barça no n'ha sortit beneficiat. L'equip de Xavi Hernández s'enfrontarà al Paris Saint-Germain, el campió francès, per un lloc a les semifinals de la màxima competició continental. Serà el retrobament amb l'entrenador de l'últim triplet, Luis Enrique, el millor jugador del moment, Kylian Mbappé, i un ex blaugrana que va marxar per la porta del darrere com Ousmane Dembélé. L'anada es disputarà al Parc dels Prínceps i la tornada a l'Olímpic Lluis Companys.

El rival del Barça a unes hipotètiques semifinals serà el vencedor de l'eliminatòria que disputaran l'Atlètic de Madrid i el Borussia Dortmund. A l'altra banda del quadre, el Reial Madrid s'enfrontarà al Manchester City, amb la tornada a l'Etihad Stadium. Per últim, es veuran les cares Arsenal i Bayern de Munich.