PIMEC demana consensuar la regulació del teletreball i no buscar l’enfrontament

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el president de PIMEC, Josep González, ha apostat perquè el projecte de llei del govern espanyol per regular el teletreball “es pugui consensuar” i “que no es faci motiu d‘enfrontament entre empresa i treballadors”.

González ha demanat “no exagerar” amb aquest tema: ”Crec que qualsevol empresari estarà disposat a posar les eines a disposició dels seus treballadors però no s’ha d’arribar als extrems de les coses”. En aquest sentit, el president de PIMEC defensa que “el teletreball interessa, en molts casos, a les empreses i, en molts casos, també als treballadors.

La pròrroga dels ERTO

Sobre l’acord per allargar els ERTO fins al setembre, González s’ha mostrat satisfet i ara confia en què “abans del 30 de setembre, podem plantejar una nova ampliació per als sectors més afectats”, com el turisme i la cultura.