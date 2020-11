El PDECAT mostra “decepció” per les noves “purgues” de Junts per Catalunya

Chacón ha criticat sense embuts la decisió de Junts per Catalunya: “És una decepció important que, a partir de la separació, es comenci amb purgues i cessaments. Tot i això, la candidata del PDECAT a les eleccions catalanes no ha volgut dir si aquest anunci pot tenir conseqüències al Parlament o al Congrés. Segons Chacón, un trencament de grup s’ha de decidir “conjuntament” tot i que ha deixat clar que a la cambra catalana tenen “veu pròpia” i a la cambra baixa espanyola voten diferent en qüestions tan importants com els pressupostos.

La gestió de la covid a Catalunya

Preguntada pel debat al sí del govern sobre les restriccions en el sector de la restauració, Chacón ha explicat que “és molt important parlar amb els diferents agents” i, si les mesures són inevitables, “s’han d’acompanyar amb compensacions”. En aquest sentit, l’ex consellera d’Empresa ha retret a l’executiu català que exigeixi als autònoms i petits negocis que segueixin pagant quan no poden facturar.