Arriba 'Smart Shopping Barcelona'

Onda Cero Catalunya és l'emissora oficials de l'esdeveniment 'Smart Shopping Barcelona' , organitzat per The Shopping Night Barcelona. Es tracta d'una nit especial que coincidirà amb la cloenda del Mobile World Congress, que se celebra l'última setmana d'aquest mes a la capital catalana. La cita es desenvoluparà al centre comercial Arenas de Barcelona i també a l'eix comercial Creu Coberta .

Una nova oportunitat per fer compres de nit

Serà una jornada dedicada a parlar de les noves tecnologies i les aplicacions mòbils sobre compres, de la marca Barcelona i també de la gastronomia, la cultura i turisme de la capital catalana. De fet, en aquesta nit tan especial, els visitants del centre comercial Arenas de Barcelona podran aplicar l'anomenat Smart Shopping a través de l'app Wshopping AR i gaudir dels espectacles que es desenvoluparan en aquest punt comercial de la ciutat.

L'Eix ​​Comercial de Creu Coberta i el Centre Comercial de les Arenas, formats per més de 400 botigues on convergeixen cultura, comerç i oci, acolliran la gran festa del "Mobile" que combina les noves tecnologies amb l'estil musical més retro. Per una nit, el Centre Comercial es transformarà en una Roller Disc carregada d'espectacles (flashmobs, balls, shows sobre patins, drag queens) sorpreses, bon ambient i la millor música dels 70, 80 i 90. Un espai únic, capaç de vendre i interactuar amb els seus productes en horari excepcional, mitjançant la tecnologia de Realitat Augmentada WShopping AR.