Aitana Bonmatí és 'The Best'

'The Best'. Així de clar. Aitana Bonmatí és la millor futbolista de l'any 2023. Era l'únic premi que encara no havia recollit la de Sant Pere de Ribes i ja el té a les seves mans. I aviat estarà exposat en una vitina ja replerta de títols tant individuals com col·lectius.

I és que el 2023 de la migcampista blaugrana és immillorable. Amb el Barça, Aitana va guanyar la Supercopa, la Lliga i la Champions League, després d'una final memorable a Eindhoven. I amb la selecció espanyola va aconseguir el Mundial que es va disputar a Austràlia i Nova Zelanda.

Individualment, va ser escollida com a millor jugadora de la Champions, jugadora de l'any per la UEFA i amb el plat fort: la Pilota d'Or. Ara, també amb el 'The Best'.