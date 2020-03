El Colegio de Médicos hace un llamamiento para quedarse en casa

El Colegio Oficial de Médicos de Segovia, ante la evolución del COVID-19 en Castilla y León y principalmente en nuestra provincia hace un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos para poder paliar la extensión de la enfermedad del coronavirus y evitar así un colapso del sistema sanitario.

Desde el Colegio de Médicos de Segovia valoran positivamente las medidas que se están implantando en la región y otros territorios por las diversas Administraciones para conseguir el control de la epidemia, ahora ya pandemia global de COVID-19.

El Colegio hace un llamamiento a los segovianos para que se queden en casa en los próximos días y eviten espacios públicos. Asimismo, recomiendan que no se debe ir a los centros de salud si no es imprescindible, ni acudir a los servicios de urgencias si los motivos no son de fuerza mayor. Y rogamos que no se contribuya a la extensión de bulos por las redes sociales.

En definitiva, el Colegio de Médicos espera que la responsabilidad de todos revierta en un beneficio colectivo y en un buen funcionamiento del sistema de salud público al igual que la sanidad privada. De forma paralela, agradece la labor constante y sin descanso que están desarrollando los profesionales médicos y sanitarios que están trabajando en un escenario nunca visto ni en la provincia, ni en España.

Por último, recuerda a la población que ante una sintomatología menor NO se deben utilizar los servicios de urgencias para evitar su colapso. Ante la sospecha de un posible contacto o sintomatología leve relacionada se deberán hacer las consultas en los teléfonos de información y atención habilita

dos en las Comunidades Autónomas 900 222 000