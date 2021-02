Más de Uno Segovia 16/02/2021

Sin Tenedor, la nueva plataforma de comida a domicilio en Segovia

The Burguer World, La Pizza Fina, Sushicatesen, Come Poke, Chichenly, La Vinoteca Express, go Gofre, Pasteiscitos, Häagen Dazs,… con el precio mínimo garantizado. Puedes entrar en www.sintenedor.es y te lo llevan a casa en Segovia, La Lastrilla, San Cristóbal, Zamarramala, Hontoria, El Carrascalejo y Parque Robledo. Rodrigo Roche. Plataforma Sin Tenedor.