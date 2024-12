El presidente del Perfumerías Avenida, Jorge Recio, responde a las críticas vertidas en redes sociales y se plantea reunirse con los abonados

La victoria del Perfumerías Avenida ante el Ensino (67-56) en la jornada 14 de Liga en la máxima división del baloncesto femenino llega en el último choque de 2024 para el conjunto charro.

El cuadro azul se lo lleva con nueve jugadoras en su plantilla tras comunicarse este 28 de diciembre la marcha de la británica Mikiah Herbert-Harrigan.

Sobre esa salida, el presidente de la entidad, Jorge Recio, aclara que se gesta el martes: "En Nochebuena me llama su representante para comunicarme que tiene una oferta y que desea irse. Lo aceptamos porque queremos que aquí estén las que quieren estar. Ahora son nueve. ¿Por qué hay que fichar a tres? ¿Dónde lo pone? Deseamos firmar, pero no por nombres. El mercado es complicado a estas alturas de temporada".

A raíz de esta situación, Recio se opone a los comentarios lanzados por algunos usuarios de redes sociales y asegura que "tienen que conocer cómo se hace una negociación porque, a veces, ante esas críticas tan innecesarias e injustas, dan ganas de cerrar la puerta, y se acabó este proyecto tan bonito".

Por todo ello, el presidente del Avenida pide tranquilidad a los aficionados y que dejen trabajar a los profesionales del club, los cuales casi consiguen la vuelta de Bridget Carleton, cuestión planteada por Onda Cero tras la incorporación de la canadiense al Mersin de Turquía: "Confirmo que es el fichaje que ha estado más cerca, pero contra el dinero no se puede competir".

Para calmar los ánimos de la hinchada, Jorge Recio se ofrece a reunirse con los abonados perfumeros con el fin de responder a las cuestiones que deseen plantearle "con la verdad y la cara mirando al frente" en vez de "detrás de pseudónimos".

Dicho encuentro podría celebrarse en el pabellón de Würzburg, sobre el que el máximo mandatario del Perfumerías Avenida considera que necesita más mejoras que las prometidas de asientos con respaldo y megafonía nueva: "Es municipal y hay que agradecer que nos lo dejen. Todo lo que venga, bienvenido será. He sido concejal de Deportes y sé que los trámites administrativos son más lentos que en la empresa privada. No debemos quejarnos, pero este equipo se merece otras condiciones. Hay que ser reivindicativos en los despachos y no en los medios. Hay que tener mejores instalaciones para todos, no únicamente para mi club. Es imagen de la ciudad".