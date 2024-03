Zunder Palencia declara "Día del Club" su encuentro frente al Real Madrid

El próximo 24 de marzo a las 12:30 horas el Zunder Palencia recibirá en el Pabellón Municipal de Deportes al Real Madrid. Ese partido de la Jornada 26 en la ACB tendrá la consideración de DÍA DEL CLUB. Por ese motivo los carnets de abonado no tendrán validez para ese encuentro. Todos los aficionados deberán adquirir su entrada, en el caso de los abonados a un coste inferior. Las únicas excepciones serán los abonados VIP y los baby, cuya entrada, también obligatoria, será gratuita y deberá retirarse en la oficina del club en el Pabellón. Las entradas para abonados tendrán precios de 15€ (adulto) y 10€ (júnior -de 5 a 18 años-).

Deberán comprar su entrada en un plazo que se abre a las 17:00 del martes 5 de marzo y se cerrará a última hora (23:59) del domingo 17 de marzo. En caso de no hacerlo dentro de ese periodo de tiempo, su asiento habitual saldrá a la venta y cualquier aficionado podrá adquirirlo. Los precios para no abonados serán, en los fondos, de 50€ (adulto) y 40€ (júnior); y en las gradas laterales de 60€ (adulto) y 50€ (júnior). La entrada baby (menores de 5 años) costará 2€ como en el resto de los partidos. El lunes 11 de marzo a las 11:00 se abrirá la venta al público en general. A partir del lunes 18 a las 11:00 se venderán también las entradas que hayan dejado libres los abonados. Las entradas podrán adquirirse tanto a través de la web ( www.palenciabaloncesto.com o https://venta.palenciabaloncesto.t2v.com ) como en la oficina del club en la parte trasera del Pabellón Municipal. El horario de apertura de la oficina será de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. Se podrá comprar un máximo de 2 entradas por persona. No se reservarán entradas para taquilla.

BUFANDA CONMEMORATIVA

Con motivo de la primera visita oficial del Real Madrid, el club pone a la venta, en edición limitada, una bufanda conmemorativa del partido. Podrá adquirirse hasta fin de existencias a un precio de 12 euros en la oficina del club, a través de la web y el día del partido en el stand situado en el hall de entrada al Pabellón.