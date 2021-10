Vox solicita a la Junta que “haga todo lo que esté en su mano” para paralizar la demolición de la chimenea de la térmica de Velilla

La procuradora de Vox en las Cortes de Castilla y León, Fátima Pinacho, ha preguntado al consejero de cultura, Javier Ortega, si la Junta de Castilla y León piensa tomar alguna medida jurídica o administrativa para paralizar de forma inmediata la demolición de la chimenea alta y la torre de refrigeración de la Central Térmica de Velilla. Pinacho ha recordado al consejero que la construcción de la Central Térmica comenzó en 1964, y que los elementos que van a ser destruidos ya forman parte del paisaje y de la identidad de la comarca de Guardo.

La procuradora del partido presidido por Santiago Abascal ha hecho un alegato en defensa de estos elementos “ como parte del patrimonio industrial que se puede perder por el abandono e irresponsabilidad del gobierno de la Junta”- afirmando que “la Junta de Castilla Y León no ha hecho nada por esta tierra en 33 años de gobierno del PP, recordando que “ni siquiera ninguno de los presidentes de de la Junta de Castilla Y León , desde Demetrio Madrid, se ha dignado a visitar una de las zonas más deprimidas por la desindustrialización y la despoblación como es la comarca de Guardo.

Pinacho ha aludido a la propia definición de paisaje realizada por el Ministerio de Cultura:

“El paisaje cultural es el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad”

A lo que ha añadido: “Ahora díganme si existe mayor soporte de la identidad de una comunidad como lo es la Central Térmica para la comarca de Guardo.”

La procuradora de Vox también ha aprovechado su intervención para repasar el abandono al que se ha sometido a Guardo y su comarca desde los gobiernos del PSOE y del PP. “Esta comarca a la que igual que las zonas industriales y mineras del Norte de León ustedes han condenado al olvido y al abandono en sus más de 30 años de gobierno, y que como Guardo en 1990 contaban con 9.750 habitantes, pasando a ser 5.872 el pasado año. Que en 2006 contaban con 7.835 habitantes y tenía un paro de un 17,64%, siendo hoy de 19,24% con 2.000 habitantes menos, lo que indica la sangría sufrida en destrucción de puestos de trabajo. Y toda esta sangría , consejero, continúa hoy en día a través la ideologizada y sacralizada por todos vds, empezando por el Sr Mañueco, y sin excepción, Agenda 2030, la irónicamente denominada “transición justa” ha supuesto el desmantelamiento total de la minería de la comarca, y la desaparición de dos mil puestos de trabajo directos e indirectos, mientras vemos como países del ámbito Europeo como Alemania, Polonia o Italia, no sólo han prorrogado el cierre de sus centrales térmicas, sino que están inaugurando nuevas plantas, al tiempo que los españoles sufren las consecuencias de renunciar a una soberanía energética pagando 230€ por el megavatio de luz. Es triste comprobar como de ser comarcas pujantes industrialmente , Guardo , Villablino o muchas otras comarcas de nuestra comunidad , han quedado regaladas, y cómo el sacrificio de sus gentes, de las entrañas de su tierra , de sus ríos, de sus montañas , ahora solo se ven compensado con las migajas de unos fondos europeos y de unas agendas globales que ustedes tratan como la guía de su salvación.”

Ha concluido enviando un mensaje de apoyo a los vecinos de Guardo y su comarca atacando la Agenda 2030 y defendiendo la Agenda España presentada por Vox:

“Desde VOX no nos callaremos ante las intenciones de cercenar lo poco que les queda: los símbolos de su identidad, que pueden convertirse en la única esperanza de su futuro. Como portavoz de Vox quiero mandar un mensaje de cariño, apoyo y esperanza a todas estas gentes que ven desesperadas como su tierra muere mientras ustedes se cuelgan en sus solapas los pines de las agendas multicolor: No estáis solos, nuestra apuesta por la reindustrialización, por una soberanía energética que no dependa de los intereses de grupos y oligarquías ante las que los gobiernos de izquierda y de la derecha amazon se postran, es posible, el freno contra el paro, la despoblación, el olvido y el abandono del medio rural , es posible con una España más fuerte dentro de una Europa de naciones fuertes…frente a la Agenda 2030 de los intereses de las multinacionales y de las élites globales, esa agenda que tanto defienden Pedro Sánchez como Mañueco, ya tenemos nuestra agenda: La Agenda España”- ha finalizado.