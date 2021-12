VOX pide la dimisión o cese de la concejal de Organización y Personal del Ayuntamiento de Palencia, Carolina Gómez, por lo que califican como clientelismo sindical y político. La portavoz de VOX, Sonia Lalanda, considera que las sentencias contrarias a la forma de actuar de la concejala avalan que Gómez deje sus cargos.

Desde VOX denuncian que la justicia ha dado la razón a los recurrentes en el nombramiento del jefe adjunto del Servicio de Bienestar Social y el jefe del Servicio Jurídico de Disciplina Urbanística. En el primero de los casos, VOX ha advirtió en comisión que existía amistad manifiesta de la concejal con una de las funcionarios que podría ser nombrada jefe adjunta de Servicio de Bienestar Social, añadiendo que se habían elaborado las bases a la medida para favorecer a esta persona. La persona perjudicada en el proceso de selección, recurrió ante el juzgado de los Contencioso ganando los dos juicios. Además el Ayuntamiento no resolvió el recurso de reposición.

El segundo de los casos por los que pide la dimisión de Carolina Gómez es el relativo es el relativo al nombramiento del jefe del Servicio Jurídico de Disciplina Urbanística. Aquí VOX afirma que ha existido afinidad política en el nombramiento, dando de nuevo la razón la justicia a quien ha reclamado.

Onda Cero se ha puesto en contacto con Carolina Gómez que niega de forma rotunda que haya existido en ambos casos clientelismo. En el caso del jefe de servicio de Bienestar Social, afirma que se siguió los criterios de antigüedad en el servicio y en el Ayuntamiento, criterios similares a los que se siguen en otros servicios. Respecto al segundo de los casos, el nombramiento del jefe de Servicio de Disciplina Urbanística, recuerda que ese nombramiento es de libre designación, competencia que no le corresponde a la concejal de Personal sino, en este caso, al concejal de Urbanismo.

Respecto a la decisión de la Justicia de suspender las oposiciones de bomberos al considerar que los hombres no compiten en igualdad con las mujeres al exigir a estas marcas inferiores a la que se pide a los hombres, Vox afirma que la política de género se ha llevado a lo absurdo, creando desigualdad y discriminación, dejando a los hombres en esta oposición en situación de desigualdad y desinformación.

Pero no ha sido el único tema que ha abordado hoy VOX. Recordamos que el próximo jueves presentarán una moción en el Pleno del Ayuntamiento solicitando que se cree una comisión de investigación para determinas las responsabilidades políticas y civiles al respecto de la gestión de la sentencia de la calle Jardines.

Vox pedirá además que se facilite una relación de solares para poder pagar la sentencia, que se condonen los intereses por parte de la Diputación. Además, Sonia Lalanda pide que el Ayuntamiento de Palencia traslade el mercadillo de la Avenida Santiago Amón al aparcamiento de la Estación de Pequeña.

VOX considera que la Avenida Santiago Amón no es el lugar más adecuado para ubicar este mercadillo. Denuncian que los comerciantes del mercadillo no cuentan con aseos, no hay aparcamientos, las calles están invadidas, se crea basura y hay desperfectos en las aceras.