VOX Palencia no asistirá al acto que organiza Amnistía Internacional porque es “un chiringuito internacional incoherente”

“Quiero dejar pública constancia del respeto y admiración que merece Massoura Kohistani, activista social y política afgana que defiende los Derechos de la Mujer en una Nación en la que ser mujer no significa nada, ya que no se respeta su derecho más elemental: el Derecho a la vida”. Estas han sido las palabras de la concejal de VOX en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, tras anunciar que el Grupo Municipal de VOX en el Consistorio palentino no acudirá al acto institucional que organiza Amnistía Internacional hoy jueves, pues se trata de “un chiringuito internacional ‘superfinanciado’ e incoherente”.

Así, Lalanda ha hecho hincapié en los Derechos Humanos para asegurar que el primero de todos es el Derecho a la Vida. Y ha explicado que “VOX defiende la vida y la libertad de todos, con especial apoyo a los más vulnerables”. Por ese motivo, el GM VOX “no va a blanquear a quien, como Amnistía Internacional, está a favor de la vida de unos -en este caso de las mujeres Afganas- , y también a favor de la muerte de otros”, ha dicho, en relación a las campañas de recogida de firmas en todo el mundo para promover el Derecho al aborto.

Finalmente, la concejal de VOX ha querido trasladar su respecto, apoyo y afecto a Massoura Kohistani. Y ha asegurado que “desde una Democracia como la nuestra, resulta difícil ponernos en la situación dramática que padecen las mujeres afganas”, quienes -ha lamentado- “están muertas en vida”. Por ello, “tiene especial valor la dedicación activa y valiente de la Sra. Kohistani, que ha tenido que huir de su patria gobernada por un grupo terrorista talibán y que se dedica a recorrer el mundo para dar a conocer cómo se vive en Afganistán si eres mujer”, ha sentenciado.