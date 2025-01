Villamuriel exige a la Confederación Hidrográfica del Duero la limpieza del cauce del Río Carrión a su paso por la localidad

El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato denuncia la desidia y abandono de la Confederación Hidrográfica del Duero, órgano dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España, con respecto al mantenimiento y limpieza de los cauces a su paso por Villamuriel de Cerrato.

El Ayuntamiento de Villamuriel quiere llevar a cabo una adecuación y limpieza del cauce del Río Carrión en la zona urbana del mismo a su paso por la localidad. Dicha competencia es obligación del Ayuntamiento, pero es obligatorio tener el permiso de la Confederación para llevarlo a cabo.

En reuniones presenciales con el organismo de cuenca y en instancias registradas por escrito a la CHD, la última el 4 de octubre de 2024, "desde el Ayuntamiento se alertó a la Confederación que tras años de depósito de sedimentos en el cauce del rio Carrión a su paso por Villamuriel de Cerrato, se ha terminado formando una isla de sedimentos en el cauce lo cual provoca que los arrastres de vegetación en situaciones de crecida se queden depositados en ella, pudiendo provocar la disminución de la capacidad de desagüe del cauce y sus correspondientes consecuencias. Por otra parte, y en el otro lado del mismo puente, están proliferando una superficie bastante importante de junqueras, provocando una disminución considerable de la capacidad hidráulica del rio reduciendo el paso del agua a su paso por dos ojos únicamente".

En vista de lo anteriormente se solicita a la CHD el permiso para realizar una limpieza de esta isla de sedimentos. Con respecto a la zona de junqueras se pretende retirar completamente esta zona, recuperando el cauce perdido por la misma.

Durante estos meses "no hemos recibido permiso ni respuesta por parte de la Confederación Hidrográfica, por ello desde el Ayuntamiento exigimos que cese la desidia de ese organismo, que no hace ni deja hacer, y permita llevar a cabo los trabajos necesarios para recuperar el cauce del río y evitar consecuencias no deseadas en caso de riadas. También exigimos que limpie los cauces de los ríos y arroyos de la localidad en zona no urbana, competencia de la CHD".

Durante los últimos meses desde el Ayuntamiento se han llevado a cabo trabajos de limpieza de maleza, árboles y tocones en la ribera del río en torno al puente, dichas actuaciones de limpieza continuaran durante las próximas semanas, así como plantaciones de nuevos árboles de ribera.

El objetivo del Ayuntamiento es que "el Río Carrión sea una parte central y de disfrute en nuestra localidad. Por ello exigimos a los órganos competentes que cumplan sus funciones y dejen de entorpecer el cuidado y mantenimiento de nuestro entorno".