¡Vamos Palencia! ruega a la Junta de Castilla y León que acelere la apertura de la piscina del Campo de la Juventud

Durante el día de ayer, !Vamos Palencia! se reunió con representantes de la Asociación de Vecinos del Campo de la Juventud y recogió las necesidades que reclama el barrio. Entre estas necesidades destacaron la falta de equipamiento y renovación de parques infantiles, la sustitución de baldosas de pizarra y el asfaltado y acerado de la Calle Miguel de Unamuno. También han reclamado las deficiencias de accesibilidad en el CEAS Miguel de Unamuno recién reformado y esperan que sea por no estar finalizadas las obras, pero por el momento tanto la entrada principal del CEAS como la de la sala de la Asociación de Vecinos cuentan con escalones y carecen de una rampa de acceso. Otra de las cuestiones abordadas ha sido la posibilidad de que se pueda reabrir la piscina del Campo de la Juventud ya que “dinamizaría el barrio en los meses de verano y es un espacio familiar” pero ven con incertidumbre que pueda ser una realidad, a pesar de que antes de las elecciones de mayo de 2023 la Junta de Castilla y León habría encargado un estudio para evaluar el estado de las instalaciones y poder asumir su restauración accediendo a Fondos NextGeneration.

Precisamente, hace unos días se anunciaba por parte de la Junta de Castilla y León una intervención en las instalaciones dotada con 620.000€ financiadas por los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia del programa Next Generation de la Unión Europea, pero en esa intervención no se menciona la piscina, por lo que se intuye que este verano tampoco abrirá sus puertas y sería ya el quinto año consecutivo. La piscina del Campo de la Juventud podría dar servicio a los vecinos del Campo de la Juventud, Barrio de Santiago, el Carmen y Avenida de Madrid, los barrios más alejados de las otras instalaciones estivales, algo que se convierte en un obstáculo para las familias y personas mayores o que no pueden desplazarse en coche a otras instalaciones. ¡Vamos Palencia! lleva en su programa, y también forma parte del Acuerdo de Gobernanza 2027, la solicitud de cesión de la piscina del Campo de la Juventud a la Junta de Castilla y León, algo que se está dilatando en el tiempo puesto que por lo que parece este verano tampoco abrirán las piscinas.

Desde ¡Vamos Palencia! se ruega a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, gestionada por Vox, la pronta rehabilitación y apertura de este espacio, así como su cesión al Ayuntamiento de Palencia tal y como parece ser estaba previsto. Fue en periodo preelectoral cuando ¡Vamos Palencia! presentó su propuesta y la representante de Vox Palencia Sonia Lalanda salió al paso y afirmaba en Onda Cero“me consta que la Junta ya está dando pasos para la licitación de las obras para llevar a cabo la remodelación de la piscina y de la zona del parque y también del bar que atiende la piscina” pero a día de hoy no se tienen más noticias.