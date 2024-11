¡Vamos Palencia! denuncia la nefasta gestión presupuestaria del PSOE y la eliminación de actividades navideñas

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, Vamos Palencia afirma que "en los últimos días hemos asistido atónitos a las declaraciones de la alcaldesa de Palencia, en televisión, radios, prensa y redes sociales, declarando que si no se aprueba su propuesta de una subida generalizada de todas las ordenanzas para el próximo año, el primer recorte que se hará será el prescindir de dos de las actividades navideñas destinadas a los niños y niñas palentinos, el Bosque Mágico y el Palacio de los Reyes Magos. Desde ¡Vamos Palencia! denunciamos este intento de chantaje emocional para hacerse fuerte en su posición política en materia fiscal".

En el escrito enviado, afirman que "nos parece populista y de gran bajeza moral. Desde el mes de enero el gobierno del PSOE tiene aprobados los presupuestos del año 2024 en el cual se incluyen todas las partidas de gasto y actividades a desarrollar, por lo que decir ahora que si no se hace lo que ella quiere en política fiscal de cara a 2025 recortará de dos gastos navideños solo evidencia una nefasta gestión presupuestaria por parte de su equipo de gobierno y, en particular, de su concejal de Hacienda Carlos Hernández".

La formación asegura que "esta alcaldesa es la misma que quería hacer una playa en el río Carrión por importe de 400.000€, dinero que no se ha gastado gracias a la oposición de ¡Vamos Palencia! a este gasto innecesario, el hacer una playa en un río contaminado que solo podría haber traído alguna desgracia personal en caso de que alguien se hubiera introducido en sus fangosas aguas. ¿De dónde iba a sacar ese dinero? Esta alcaldesa y su concejal son los mismos cuyo principal proyecto para Palencia es gastar 1.600.000 € de dinero público en remodelar íntegramente una plaza que solo necesita ciertas reparaciones y un adecuado mantenimiento. Hemos asistido a retrasos en el pago a los funcionarios y a un ocultismo sospechoso sobre el gasto en las pasadas fiestas de Palencia ¿por qué no son transparentes?".

Vamos Palencia continúa diciendo que "a estas alturas del año ya sabemos que no ejecutarán ni el 15% del gasto asignado a los puntos del Acuerdo firmado con nuestro grupo ¿dónde irá ese dinero no gastado? En especial sorprende la parálisis de la Oficina de Atracción de Empresas, algo que dinamizaría, en el medio y largo plazo, la economía de nuestra ciudad ya que, a más actividad económica, más ingresos municipales y más empleo. Si de verdad se quieren aumentar los ingresos municipales, cargar ese coste a las familias no es la única vía. En ¡Vamos Palencia! nos mantenemos firmes en nuestra posición de no descargar sobre la ciudadanía la mala gestión tanto de este gobierno como de los anteriores".

El comunicado finaliza diciendo que "estamos dispuestos a negociar aquellas tasas de obligado cumplimiento siempre que se busque la fórmula menos dañina para las familias palentinas y, en especial, las que tienen menos ingresos. Lo que no haremos nunca es ceder a chantajes emocionales como el que la alcaldesa está liderando estos días en los medios. Nos parece que este tipo de política populista solo sirve para ocultar su mala gestión y, en especial, la de su concejal de Hacienda".