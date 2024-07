Vamos Palencia califica como "descorazonadora y decepcionante" la reunión entre Puente y Andrés

Al margen del equipo de gobierno el Ayuntamiento de Palencia y el PSOE, cuesta encontrar a partidos o colectivos que encuentren algún logro en la reunión mantenida ayer entre el ministro de Transportes, Oscar Puente, y la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés. Vamos Palencia, formación que sustenta el gobierno socialista en el consistorio, ha emitido un comunicado en el que habla de reunión "descorazonadora y decepcionante" y propia de "conversación de mesa camilla". Les dejamos el comunicado íntegro que han enviado desde Vamos Palencia a los medios de comunicación:

"Tras más de ocho meses esperando, el Ministro de Transportes, amigo y correligionario de nuestra Alcaldesa, se avino a reunirse con ella. Reunión que se nos vistió como negociación reivindicativa y ha quedado reducida a una conversación de mesa camilla. En toda negociación ambas partes han de ser conscientes de su posición de fuerza, de las debilidades de la contraparte, de lo que representan cada una de ellas y de a quién asiste la razón. En este caso, la posición dominante, evidentemente, recae en el Ministerio, pero la razón y el respaldo de toda una ciudad recaían en nuestra Alcaldesa, algo que le deberían haber llevado a poner pie en pared ante el agravio, desconsideración y minusvaloración a la que ayer fuimos sometidos todos los Palentinos. Y con estas afirmaciones no queremos decir que no nos agrade y que no nos parezca positivo, el compromiso de un carril bici de algo más de un Kilómetro a las afueras de la ciudad, ni la “humanización” del acceso a Palencia desde la entrada de Valladolid para hacerlo más accesible, más verde y más integrado en el objeto de hacer a Palencia una ciudad más cómoda, verde y accesible, iniciativas que están dentro del Acuerdo de Gobernanza alcanzado con ¡Vamos Palencia!.

Pero estos acuerdos son para tratar en una reunión de tercer o cuarto nivel, no para tratar con un Ministro al que se le lleva reclamando una reunión durante más de ocho meses. Y más descorazonador es presentar como logro de esta reunión de “alto nivel” la licitación de una cafetería. Por tanto, la palabra que mejor define la reunión mantenida entre nuestra Alcaldesa y el Ministro del Ramo es descorazonadora y ello porque el Ministro despachó a nuestra alcaldesa mientras tuiteaba e insultaba en las redes. Y nuestra Alcaldesa, a la que no le vamos a negar la buena voluntad y disposición, en esta reunión ha demostrado que no tiene capacidad, ni fuerza, ni posibilidad de doblar el pulso al aparato de su partido. Y es que al final no podemos obviar que es el PSOE quien, a día de hoy, tiene en su mano el hacer o no hacer el soterramiento y hoy ha quedado evidenciado que el PSOE no tiene voluntad de dar cumplimiento a los Estudios Informativos, es decir, a aplicar la Ley.

Ya no podemos discernir o diferenciar entre el PSOE de Palencia, o el equipo de gobierno de Palencia, del PSOE de Madrid o el Gobierno de España, todo ello es lo mismo, es el PSOE Nacional, el que decide y el que obliga al PSOE de Palencia, sin que éstos tengan margen de maniobra. Ni siquiera para salir de una reunión afirmando que ha sido decepcionante y tener que vender migajas como logros y que de no haber tenido esta reunión no se habrían logrado.

El PSOE de Palencia ha ido a remolque de ¡Vamos Palencia! y de la Asociación en Defensa del Soterramiento. En todo lo relacionado con el soterramiento, moción tras moción iba adaptando sus acciones y discurso en función de lo que ¡Vamos Palencia! iba diciendo, hasta que nuestra Alcaldesa reunida con su compañero de partido con mando en plaza ha sido incapaz de defender aquello que se nos dijo que iba a confrontar con el Ministro de Transportes. Así en sus propias palabras dijo "Vamos a poner sobre la mesa el soterramiento y los estudios informativos y pediremos que el Ministerio se posicione y nos diga cuál es su modelo de integración del ferrocarril claramente y sin tapujos" Pero de esto hoy nada ha trascendido. Si nuestra Alcaldesa se irrogó la defensa de los intereses de Palencia con una interpelación y un objetivo claro y no ha logrado nada de ello, ya que no se ha puesto sobre la mesa ni el soterramiento, ni se nos ha dicho cuál es el modelo de integración que maneja el Ministerio, cosa que sí ha hecho en otras ciudades, es claro que no ha cumplido con los objetivos por ella misma marcados.

Es evidente que no ha estado a la altura y es manifiesto que ha sido una reunión fallida. Palencia no puede depender, ni esperar, a que por unos técnicos del Ministerio o de Adif ahora presenten un recálculo de gastos o de costes del soterramiento. El soterramiento ya es la opción que ha de aplicarse en Palencia conforme a derecho y porque así se ha concluido en dos Estudios Informativos aprobados por el Gobierno de España en su momento, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Palencia. Además es la opción más idónea conforme al Interés General para Palencia y los Palentinos. El soterramiento es imprescindible para configurar un nuevo modelo de ciudad, una ciudad más humanizada, accesible y amable. Implica la eliminación de una barrera que limita y obstaculiza el desarrollo de la ciudad y reintegra la dignidad a Palencia como ciudad. Este soterramiento hoy está más lejos de conseguirse y ello porque se ha evidenciado la falta de fuerza y empuje de nuestra Alcaldesa para confrontar con su partido, pero tampoco los otros partidos nacionales con representación en Palencia van a ser útiles para lograr este objetivo ya que jamás se van a enfrentar con órganos de dirección, ni con las directrices que les marcan desde Madrid. IU-Podemos, ahora SUMAR, que reclaman en Palencia el soterramiento son inanes en Madrid en relación a este asunto y eso que forman parte del Gobierno y a cuyos representantes no se les ha oído ni una sola palabra.

Y no sirve como excusa que no tienen competencias en Transportes ya que están en el Consejo de Ministros junto con Óscar Puente y nadie les impide opinar, argumentar y votar propuestas en las que no tienen cartera. En definitiva, la valoración, reflexión y conclusión de ¡Vamos Palencia! de la reunión mantenida por nuestra Alcaldesa con el Ministro de Transportes es que esta no puede ser calificada más que de descorazonadora y decepcionante".