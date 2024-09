UGT afirma que la reducción de jornada afectaría casi a la totalidad de los convenios provinciales de sector

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, UGT afirma que según los datos extraídos del Registro y Depósito de Convenios Colectivos (REGCON) y de las estadísticas respecto a condiciones de trabajo y relaciones laborales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en Palencia, los convenios sectoriales mantienen una jornada laboral media pactada en la negociación colectiva hasta julio de 2024 de 1760,43. Es decir, con la aplicación del primer tramo de rebaja a 1.758 horas (38,5 semanales) ya se verían desfasados 11 de los 17 convenios provinciales sectoriales vigentes. Unas cifra que, con la rebaja posterior a 1.712 y 37,5 horas, ya se elevaría a 16, sólo se libraría el de limpieza de edificios y locales, que en la actualidad recoge 1.687,5 horas. Debemos destacar por su importancia el de transporte de personas por carretera y el de comercio general.

El primero, firmado este mismo año, afecta a 500 empleados de 42 empresas; el segundo cerca de 3.000 y 1.000, respectivamente; y en ambos casos sus jornadas anuales vigentes están en 1.800 horas, por lo que arrojan excesos equivalentes a 5 días laborables respecto a la primera rebaja y 11 respecto a la segunda. Muy cerca se queda el convenio de hostelería (1.000 empleados afectados y 700 empresas), con una jornada anual de 1.796 horas cuya actualización daría para casi 5 días y 11 menos en cada tramo de rebaja; o el de transporte de mercancías por carretera que, con 1.792 horas anuales vigentes para 1.040 empleados de 200 empresas, bajaría el equivalente a 4 y 10 días. Poco se lleva con estos el de clínicas y consultas de odontología y estomatología (600 empleados y 100 empresas) con una jornada de 1.786 horas por lo que sus diferencias frente a la jornada de 38,5 semanales se sitúan en torno a las 29 anuales, que dan para casi cuatro días laborables menos, casi diez con la aplicación de las 37,5.

Desde UGT Palencia se recuerda que la jornada de 40 horas semanales rige en España desde 1983, hace 40 años. Nuestro objetivo es lograr las 35 horas semanales, una jornada que ya está implantada en algunos sectores , aunque hay que dar un primer paso hacia las 37,5 para 2025 pasando por las 38,5 en este 2024 como asi recoge el programa de Gobierno del PSOE y Sumar. El secretario provincial del sindicato, Gorka López, recuerda que la ciudadanía de manera mayoritaria está a favor de la reducción de tiempo de trabajo y por lo tanto, si no se produce este avance laboral de manera inmediata, la UGT no lo va a aceptar e iniciaremos un tensionamiento dentro de nuestra organización para lograr el objetivo. El dirigente sindical defiende que para la UGT es muy importante que este tema se solvente con un acuerdo, más allá del ruido, pero hasta el momento, está siendo imposible. Hay un marco para discutir con la CEOE desde enero para ver cómo se va a implantar, de qué manera la vamos a poder trasladar y con qué flexibilidad a los convenios colectivos. Pedimos un debate serio y sin ataduras previas para que esta medida sea una medida positiva para las relaciones laborales ya que, nos encontramos en un contexto donde la productividad está aumentando, pero las condiciones laborales no están mejorando proporcionalmente.