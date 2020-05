Los trabajadores del CAMP siguen sin tener acceso a ningún tipo de test

El secretario de la sección sindical de UGT, Francisco Javier Gómez Caloca, manifiesta en un comunicado su malestar por el hecho de los los test de detección del coronavirus no llegan a los trabajadores del Centro Asistencial de Minusválidos Psíquicos, CAMP. Aquí les dejamos el escrito que nos ha hecho llegar:

"Casi dos meses después de declarada la pandemia de la COVID-19, mientras la Junta de Castilla y León asegura que a todos los trabajadores y usuarios de centros de riesgo (sanidad, residencias públicas y privadas, centros sociosanitarios) se les ha realizado los tests, bien PCR o serológicos, los trabajadores del Centro Asistencial de Minusválidos Psíquicos (CAMP) “Nuestra Señora de la Calle” de Palencia, más de 160, siguen sin tener acceso a ningún tipo der test.

Primero, la Delegación de la Junta en Palencia avisó el domingo 26 de abril que iban a subir a hacerlos el lunes 27, a las 10 de la mañana, tanto a usuarios como a trabajadores. La cita fue suspendida el mismo lunes. Después el lunes 4 de mayo el personal encargado de realizar los test, por fin, ha acudido al CAMP, pero los test se han realizado exclusivamente a los 98 usuarios, desde luego, también con semanas de retraso.

Que hasta la fecha no haya habido ningún caso positivo en un centro donde conviven más de 250 personas (98 usuarios con diferentes grados de capacidad) y más de 160 trabajadores) ha sido un logro de todos y todas los trabajadores y trabajadoras del CAMP, de todas las categorías laborales, de su compromiso con su trabajo, del extremo de las medidas de higiene, de los protocolos del propio centro y del esfuerzo diario en realizar bien su trabajo. Pero seguir jugando a la “ruleta rusa” sin conocer si entre los trabajadores hay positivos de coronavirus, hay asintomáticos o hay ya inmunes, no es la mejor de las opciones.

Es una irresponsabilidad jugar, no sólo con la salud de los trabajadores y sus familias sino con la de los usuarios, que a 5 de mayo no se hayan hecho los test a los/as trabajadores. Que estemos en el monte y, a día de hoy, sin casos confirmados, no puede explicar que estemos abandonados por la Junta de Castilla y León en Palencia. ¿Acaso no somos un centro prioritario o es que se va a esperar a cuando sea tarde? Entre la demagogia de exigir test masivos a los 47 millones de españoles cada semana y la necesidad de conocer la realidad epidemiológica de un centro sociosanitario y residencial, de alto riesgo, como el CAMP, hay un abismo de irresponsabilidad.

Desde la Sección Sindical de UGT en la Gerencia de Servicios Sociales exigimos a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia que, de forma urgente, en los próximos días, se realicen los test a todos y todas las trabajadoras del CAMP “Nuestra Señora de la Calle”.