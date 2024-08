The Fuzillis, The Buttshakers y Acantha Lang protagonizan la décima edición de “Palencia en Negro”

La capital palentina se prepara para la celebración del décimo aniversario del ciclo “Palencia en Negro”. La colaboración establecida entre La Mano Negra Producciones y el Ayuntamiento de Palencia permitirá que las fiestas de San Antolín se llenen de música soul, rock'and'roll grind-a-go go, blues, rhythm and blues y funk gracias a la presencia de grupos venidos de Reino Unido, Francia y Estados Unidos.

“Palencia en Negro” dará comienzo el día 30 de agosto con la actuación de The Fuzillis. Un día más tarde será el turno de The Buttshakers, finalizando el domingo 1 de septiembre con el concierto de Acantha Lang. Los conciertos se celebrarán a las 22:00 horas en la Plaza de la Inmaculada. El cartel de esta edición de Palencia en Negro es obra de la diseñadora gráfica palentina Vanesa Andrés.

The Fuzillis

“Palencia en Negro” se iniciará el día 30 de agosto con la actuación de The Fuzillis. Esta imparable máquina de rock'and'roll grind-a-go go se formó en Londres a finales de 2014. Se caracterizan por la gran energía del guitarrista Sr. Dan Martin, por los gruñidos del saxo tenor, los estruendosos ritmos selváticos y los tonos graves del bajo de Mr Frankie Fuzilli se mezclan en un atómico cóctel r'n'r a Link Wray y las melodías más locas de Las Vegas Grind con un chupito de Grady Gaines de los Upsetters, le añaden una pizca de The Fabulous Wailers y una rebanada de Nick Curran y todo ello lo cubren con las melodías más bailongas, salvajes y fiesteras del Planeta Tierra.

Han tocado en infinidad de festivales en España, destacando actuaciones estelares en el Funtastic Dracula Carnival, Surforama, Festival del Valle de Tobalina, The New Barcelona Hayride o el Bule Bule Toga Fest, así como en Europa en Hipsville, The Rockabilly Rave, Rockfestivales and Roll Circus de Amsterdam (siendo cabeza de cartel de su 10º aniversario), What’s Cookin' agotó hace tiempo. Al igual que su primer LP, “Grind A GoGo Vol. 1”, que lleva varios años agotado. Ambos salieron en FOLC Records.

The Buttshakers

El ciclo continuará el día 31 de agosto con el concierto de The Buttshakers. El botón de rebobinado rebobina la cinta varias veces y con él The Buttshakers. De la cinta al estudio, el escenario cambia a una América perdida en su propio ensueño, la América que Ciara Thompson dejó en 2008 para establecerse en Lyon, Francia.

Un grupo The Buttshakers liderado por la robusta presencia felina de Ciara Thompson, cuya destreza vocal, mostrada aquí a la perfección, está perfectamente equilibrada entre una sección de vientos generosa y un ritmo diabólico. Una hazaña, pero una vez que la Sra. Thompson da un paso atrás, el vacío se recupera rápidamente, dejando espacio para que la guitarra y el órgano reverberen, el trombón se apropia de los últimos compases para un solo de funk profundo.

Mística vudú-psicodélica de la que solo podemos salirnos con la intervención de la sección de metales. El polvo de un encantamiento western de seis cuerdas incrustado en el surco como un gemido ahogado, una explosión que siempre está al borde, y que la voz contiene y amplifica magistralmente.

Acantha Lang

La décima edición de “Palencia en Negro” finalizará el día 1 de agosto con el concierto de Acantha Lang. Esta estrella del soul nacida en Nueva Orleans, está siendo comparada con artistas de la talla de Gladys Knight, Aretha Franklin y Nina Simone.

Su álbum de debut “Beautiful Dreams” alcanzó el tercer puesto en las listas oficiales de jazz y blues del Reino Unido recibiendo grandes valoraciones por parte de la prensa especializada inglesa. En 2021, fue galardonada con el "Premio al Nuevo Artista del Año" por The Soul Tracks Readers' Choice Awards y con el "Premio al Artista de Blues del Año" presentado por Jools Holland (Boisdale Music Awards). Durante su debut en la televisión estadounidense, en el aclamado programa CBS Saturday Morning, interpretó 3 canciones del álbum ante más de 3 millones de espectadores.