Simón no cree que los hosteleros abran sin que se levanten las restricciones

El Alcalde de Palencia, Mario Simón, duda de que los hosteleros vayan a plantearse abrir sus negocios el 4 de diciembre si se mantienen las restricciones en esa fecha, como está valorando la Plataforma de Afectados de la Hostelería de Palencia y Provincia. Aunque no cuenta con información que sostenga esa intención de algunos hosteleros, Mario Simón, no cree que nadie adopte esa decisión si no está permitido.

Simón afirma que tiene plena y absoluta confianza en la sociedad Palencia y en los hosteleros y que si la situación sanitaria no lo aconseja y, las restricciones se mantienen, no cree que ningún profesional esté dispuesto a reabrir sus negocios.

Recuerda que, según las cifras facilitadas ayer por la Junta, la incidencia en Palencia está bajando y la provincia tiene la posibilidad de alcanzar los 400 casos por cada 100.000 habitantes el día 3 de diciembre cuando se revisen las cifras. Por ello pide a los palentinos hacer un esfuerzo y ser más escrupulosos que nunca en el cumplimiento de las medidas para que el día 3 se puedan relajar las medidas.