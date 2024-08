Silvergen 90S Festival en Palencia, un viaje al pasado con artistas que marcaron tendencia con la electrónica más bailable

El festival tendrá un programa especial para padres y madres; la llamada Generación Silver, con un emocionante “revival” de la música electrónica que se escuchaba durante los años 90. Silvergen 90S Festival, el sábado 7 de septiembre, traerá al escenario del Parque del Sotillo nombres tan míticos del techno internacional y nacional como Daisy Dee Of Technotronic, Snap!, Whigtfield, Kate Ryan, Alice DJ, Tina Cousins, Chimo Bayo, Paco Pil, Double You y Kriss Orue, junto con los palentinos Pierre May y Champú Girls, y DJ Neil como maestro de ceremonias. Las entradas ya están a la venta en www.silvergenfest.com.