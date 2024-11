Salvemos la Dársena llama la atención sobre el riesgo de inundabilidad de los terrenos sobre los que se desarrolla el PERI 5

En un comunicado enviado por Salvemos la Dársena, esta plataforma afirma que "la aprobación del PERI 5, con la que el Ayuntamiento ha autorizado la urbanización y construcción de 294 viviendas y equipamientos privados en los entornos de la Dársena y el Canal de Castilla no ha tomado en cuenta el riesgo de inundabilidad de esos terrenos. Según la información y registros que pueden consultarse en el Geoportal de Protección Civil de Castilla y León, toda la zona que abarca este Plan Especial se encuentra en zona con riesgo de inundabilidad media y alta. Son zonas que en los últimos 50 o 100 años se han visto anegadas".

Aseguran que "a pesar de que existen advertencias por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero en el expediente de tramitación de este PERI 5, y en concreto en el trámite ambiental que se ha seguido por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León; y a pesar de que esas advertencias exponen la incompatibilidad de ciertos usos del suelo en tales situaciones de riesgo de inundabilidad, el Ayuntamiento no ha adoptado ninguna restricción. El Plan aprobado por el equipo de Gobierno no limita usos que no son autorizables, tales como los usos asistenciales o los usos comerciales".

Por último señalan que "el documento aprobado no impide que, por ejemplo, se establezca un centro comercial o una residencia de personas mayores en esta zona. Lamentablemente hemos comprobado que ya no hablamos de hipótesis o episodios del pasado. Las inundaciones son un riesgo cada vez más cierto ante los fenómenos extremos que nos anticipan los expertos en clima. Las Administraciones Públicas se deben erigir en garantes de la seguridad de las personas y de sus bienes. Por ello no resulta de recibo ignorar advertencias de este tipo cuando se está a tiempo de evitar males mayores en el futuro. Salvemos la Dársena ya ha planteado esta cuestión en el recurso contenciosoadministrativo que se sigue ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Confiamos en la Justicia, y confiamos en no tener que lamentar que no llegamos a tiempo".