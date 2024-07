Renault registra un aumento del 1,9% en sus ventas en el primer semestre

(ICAL) Gracias a una estrategia ganadora en Europa (donde anotó una subida del 6,7 por ciento), Renault Group registró en el primer semestre de 2024 un aumento de sus ventas totales cifrado en el 1,9 por ciento, hasta alcanzar 1.154.700 vehículos vendidos.

En el Viejo Continente, la marca Renault supera el crecimiento del mercado, con 535.238 vehículos vendidos y un aumento del 8,2 por ciento en un mercado que crece un 5,5 por ciento, hasta situarse como tercera marca en Europa y segunda en España (turismos + comerciales ligeros). El crecimiento de los turismos se basa, en particular, en el gran resultado de la tecnología E-Tech full hybrid (+45 por ciento frente al primer semestre de 2023). En el mercado de vehículos comerciales ligeros, Renault vuelve a ser líder con 171.202 ventas (+19,2 por ciento frente al primer semestre de 2023).

También en Europa, la marca Dacia registra un aumento de ventas del 4 por ciento respecto al primer semestre de 2023 con 309.816 unidades comercializadas y se mantiene entre las 10 marcas más vendidas en Europa. Sandero es el vehículo más vendido en todos los canales. Y la marca Alpine realiza un primer semestre de 2024 en progresión, creciendo un 47,7 por ciento (frente al primer semestre de 2023) con 2.569 matriculaciones, impulsada por el éxito de la gama ampliada con A110 R Turini.

Según explican desde la compañía en un comunicado difundido por Ical, se trata de una estrategia comercial probada enfocada en los mix y canales de alto valor, que hace que la cuota de ventas del Grupo a particulares en sus cinco principales países de Europa represente cerca del 62 por ciento de las ventas, con más de 20 puntos por encima de la media del mercado. En ese sentido, cuatro vehículos del Grupo se encuentran en el top 10 de ventas a clientes particulares en Europa.

En los segmentos C y superiores, y en particular C-SUV y D-SUV (+10 por ciento), la marca Renault está acelerando su crecimiento, impulsada en particular por Austral y Espace, cuyas versiones de gama alta son las más populares.

La cuota de vehículos electrificados representa el 29,6 por ciento de las ventas del Grupo (+4,3 por ciento frente al primer semestre de 2023). Este resultado se explica, en particular, por el éxito de los vehículos híbridos, cuyas ventas están aumentando considerablemente (+59,6 por ciento respecto al primer semestre de 2023).

Casi uno de cada dos turismos vendidos por la marca Renault está electrificado gracias al gran éxito de sus motores híbridos. Renault es la segunda marca en Europa en el mercado de turismos híbridos, con Clio, Austral y Captur entre los 10 primeros.

Los vehículos 100 por ciento eléctricos representan cerca del 12 por ciento de las ventas de la marca Renault y seguirán creciendo en el segundo semestre gracias a los lanzamientos de Scenic E-Tech 100 por ciento eléctrico y Renault 5 E-Tech 100 por ciento eléctrico. Además, cerca del 10 por ciento de las ventas de la marca Dacia está electrificado, gracias en particular al éxito de Jogger Hybrid 140.

La cartera de pedidos del Grupo en Europa es sólida con 2,6 meses de ventas previstas a finales de junio de 2024, lo que refleja un buen comienzo de año en términos de registro de pedidos. Asimismo, señalan que 2024 es un año récord de lanzamientos con 10 nuevos modelos que respaldan al Grupo en su esfuerzo de electrificación, pero también en su desarrollo en los mercados internacionales.