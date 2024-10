El PSOE de Aguilar de Campoo se muestra sorprendido ante la falta de proyectos por parte del equipo de gobierno

En un comunicado enviado a la prensa, el Grupo Municipal Socialista de Aguilar de Campoo se muestra sorprendido ante la falta de proyectos reales y firmes por parte del equipo de gobierno. En el escrito se afirma que "en las últimas semanas llegan desde el consistorio aguilarense noticias ambiguas e irreales que, en vez de dar soluciones a los problemas del municipio, crean más dudas y están lejos de asegurar una viabilidad a corto plazo. Es el caso de la necesidad de aparcamiento en el municipio, todavía no se ha indicado cómo se resolverá el problema, cuando se empiece a construir en el solar de la antigua fábrica de Fontaneda, que actualmente funciona como parking público, aunque se ha publicado que se construirá un aparcamiento subterráneo en dicha superficie en un “futuro próximo”, no sé sabe si tendrá una planta o dos, no sé sabe si será alquiler o un parking rotatorio, tampoco cómo será su gestión y mientras tanto la ciudadanía se pregunta donde se podrá aparcar en Aguilar de Campoo. Humo y más humo".

En el comunicado se afirma que "de igual manera sigue sin existir por parte de la alcaldesa María José Ortega un Plan de Vivienda Municipal que marque el rumbo del municipio, la regidora se limita, en su papel de senadora, a salir en los medios criticando a otras administraciones e indicando lo que estás deben hacer, entre otras cosas “más viviendas en alquileres sociales” y conocemos que ella sigue sin pedir a la Junta de Castilla y León , Viviendas de Protección Oficial, para Aguilar de Campoo, pues no hay que olvidar que son las comunidades autónomas las que tienen competencias en este sentido".

Añaden que "en respuesta a los procuradores socialistas a su solicitud de documentación sobre los ayuntamientos de más de 2000 habitantes de la provincia de Palencia que hayan pedido vivienda pública a la Junta de Castilla y León, el consejero de Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha contestado que desde octubre de 2023 hasta la actualidad, el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo no ha hecho ninguna petición. Cero peticiones desde hace casi dos décadas. Queda claro que a María José Ortega le interesa más defender sus propios intereses y los de su partido como senadora, que atender las necesidades y problemas del municipio donde es alcaldesa. Sin soluciones a corto plazo y proyectos sin ninguna solidez, Aguilar de Campoo vive en una incertidumbre constante".