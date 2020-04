El PSOE afirma que el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo no prevé medidas urgentes contra el COVID-19 / Psoe

El pasado día 7 de abril el Grupo Municipal Socialista elevó un ruego a la presidencia de la Comisión de Hacienda de Aguilar de Campoo para, de manera urgente y monográfica, redactar y presentar algunas medidas que contribuyeran a hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 en Aguilar de Campoo. La respuesta en dicha Comisión por parte del Equipo de Gobierno no trasmitía ningún entusiasmo y presentaba, a juicio del PSOE, una actitud que no se correspondía con la urgencia que a nuestro entender requiere la situación en que nos encontramos.

A la vista de esta impresión, el Grupo Municipal Socialista decidió al día siguiente, 8 de abril, presentar una moción insistiendo en su ruego para su debate en el Pleno Ordinario del día 13 de abril. La moción reflejaba el convencimiento del Grupo Municipal Socialista de que el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, en el ámbito de sus competencias, podría tomar medidas de carácter recaudatorio u organizativo al objeto de intentar paliar en lo posible el negativo impacto económico y social que la situación creada por el COVID-19 en las familias, autónomos y PYMES de Aguilar de Campoo. En la moción se enumeraban algunas de las medidas que podrían ser estudiadas por la Corporación. Por todo ello, la moción pretendía instar “a la Comisión de Hacienda para que de manera diligente redacte y presente para su aprobación en Pleno de la Corporación un Plan de Medidas Extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 en Aguilar de Campoo. Finalmente, en el Pleno Ordinario celebrado telemáticamente en la tarde del 13 de abril, el Partido Popular ha votado en contra de la moción socialista escudándose en la premura, en la falta de información de las medidas de otras administraciones, en la seguridad jurídica, en mil y una excusas que amparen la ralentización de todos los procedimientos.

Los socialistas afirman que, aun aceptando la oportunidad de la moción, el Partido Popular ha preferido “esperar a que escampe”, quizás cuando el daño ya sea irreparable para muchas familias y empresas. El portavoz popular se ha permitido incluso alardear de haber tomado ya medidas de carácter económico como ampliar los plazos de pago de tributos o habilitar los cauces para la devolución de tasas por conceptos no consumados. El mismo portavoz en su segunda intervención ha reconocido que dichos aplazamientos de pago no han sido aún decretados. Y, en cuanto a la devolución de tasas, el Grupo Municipal Socialista le recuerda que esa no es ninguna medida tomada por el PP: es un precepto legal recogido en el artículo 26.31 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El Grupo Municipal Socialista considera que la actitud del Equipo de Gobierno está siendo nada comprometida con las microempresas de Aguilar, con los autónomos y autónomas y con las familias que están sufriendo directamente las medidas aplicadas responsable y arriesgadamente por el Gobierno de España. El portavoz socialista ha recordado que en momentos de temporal hay que ir haciendo frente a las olas según van viniendo; es la única manera de capear el temporal. Las medidas hay que tomarlas a sabiendas de que algunas puedan resultar fallidas, aunque nunca contraproducentes. No obstante, el Grupo Municipal Socialista se ha ofrecido a trabajar codo con codo para estudiar y articular medidas en apoyo de nuestras empresas y familias.