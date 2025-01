La Policía Nacional de Palencia resuelve la usurpación de la identidad de un ciudadano para darse de alta en casas de apuestas on-line

La Policía Nacional de la Comisaría de Palencia ha conseguido averiguar como un ciudadano de Palencia ha sido objeto de la usurpación de la identidad para registrarse en páginas de apuestas y casinos on line para no pagar a Hacienda.

Los hechos se remontan al año pasado cuando la victima a la hora de tramitar su declaración de la renta, la Agencia Tributaria le informa que ha obtenido unos ingresos en casas de apuestan on line y no los ha reflejado en su declaración de la renta, una vez revisada su cuenta bancaria no le constan dichos beneficios.

Debido a esto se presenta en la comisaría a interponer la correspondiente denuncia ya que cree que le han usurpado la identidad. La Policía Nacional con las gestiones practicadas han averiguado como los delincuentes han utilizado una copia del DNI de la víctima cambiando la fotografía para darse de alta en varias casas de apuestas. Los beneficios obtenidos se traspasan a una cuenta de PayPal y a una tarjeta de crédito vinculada a una cuenta de un banco online de Lituania. Del resultado de la investigación se ha dado cuenta a la Autoridad Judicial.