Integrantes de Policía Local, Bomberos, Banda Municipal y servicio de grúa se manifiestan durante el pleno del Ayuntamiento de Palencia

(ICAL) El pleno del Ayuntamiento celebrado hoy volvió a comenzar con las protestas de los trabajadores municipales por sus condiciones laborales. Si el pasado viernes se movilizaba exclusivamente la Policía Local, en esta ocasión los agentes estuvieron acompañados por trabajadores del servició de grúas, bomberos y de la Banda Municipal de Música que, entre otras cosas, reclamaron una mejora del calendario o respetar la turnicidad.

“Hoy nos hemos movilizado todos los colectivos. Existe un inmovilismo por parte de este Gobierno porque llevamos año y medio con un convenio denunciado y no se han sentado a negociar. De hecho, estaba denunciado antes de la llegada de este Gobierno y no ha cambiado nada”, aseguraron desde la Policía Local “Hoy protestamos todos, somos 300 funcionarios, de los que hay 100 policías”.

Sobre la celebración de la San Silvestre el próximo día 31, desde la Policía Local reconocen que puede peligrar. "Somos pocos efectivos y van a tener que forzar a la gente a venir a trabajar. Son personas que no sabemos si estarán en la ciudad ese día porque descansaban tienen intención de forzarles a trabajar. Las bajas no se cogen, las diagnostica un médico y de momento eso no ha pasado”, argumentaron.

Durante la celebración del anterior pleno extraordinario, la alcaldesa señaló que los agentes pretendían cobrar “423 euros por cabeza para cubrir la San Silvestre”. A ese respecto, desde la policía señalaron que “la alcaldesa miente. Nuestra propuesta está por escrito y es menos de la mitad, cerca de 218 euros por trabajar una jornada de ocho horas el 31 de diciembre, pero ese no es el problema. Eso se puso para que la gente pudiese venir de manera voluntaria, lo que buscamos es que no se fuerce a la gente”. Ayer tuvo lugar una reunión en el Ayuntamiento, aunque ”no hubo ningún avance ya que nos hicieron una propuesta vaga", señalaron.

Por su parte, Noé Gento, del comité de empresa de la Banda Municipal de Música reclamó una vez más la figura de un director. “A ver si desde ahora tenemos un capitán de barco y esto puede ir hacia adelante”, señaló. “No tenemos uniformes desde el 2019, no se negocia con nosotros el calendario laboral, nos hacen trabajar en días de descanso y a veces todo de hoy a mañana”, explicó. “Estamos aquí porque la reivindicación es prácticamente la misma que la de la Policía Local”. Unas reivindicaciones que vienen de lejos, ya que la Banda de Música de Palencia está sin director desde el año 2020.

Asimismo, Abraham de Coo, trabajador de bomberos reclamó unos servicios mínimos para trabajar en las diferentes intervenciones. “Estamos unidos en torno a unas necesidades que requieren todos los servicios. En los bomberos necesitamos unos mínimos adecuados de ocho personas para una intervención adecuada y nos unimos a las reivindicaciones de nuestros compañeros de la policía, la banda y el resto de servicios municipales”, reconoció. “Hay días que somos siete personas, otros ocho y algunos nueve, pero preferimos ser ocho todos los días”, señaló. “Hay un inmovilismo por parte del equipo de Gobierno que no permite una negociación voluntariosa y adecuada”.

Finalmente, el representante de los trabajadores de la grúa, Luis Jiménez, reclamó la municipalización del servicio "que es una promesa electoral. Entendemos que se está trabajando en ello y podemos esperar, pero no hay acuerdo de municipalización, no han sacado el servicio de grúa, no ha habido renovación de contrato a la empresa concesionaria. Desde el 31 de diciembre del año pasado no se han presentado pliegos, ha pasado un año y no tenemos respuesta”, señaló. “Estamos perdiendo dinero y eso repercute en los trabajadores”, concluyó.

Los trabajadores municipales se colocaron de espaldas a modo de protesta cada vez que la alcaldesa, Miriam Andrés y el concejal de Hacienda, Carlos Hernández tomaban la palabra. El pleno transcurrió sin más incidentes.