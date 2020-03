La Plaza Mayor acoge la lectura del Manifiesto de Día Internacional de la Mujer

La Plaza Mayor de Palencia acogía esta mañana la lectura del manifiesto, consensuado por el Consejo Municipal de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer. La lectura la realizaron integrantes la asociación cultural "A Ninguna Parte". Aquí os dejamos el texto del Manifiesto:

Porque la igualdad se construye con el compromiso de mujeres y hombres juntos. Porque creemos en un mundo de iguales donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades. Porque el mundo será mejor con nuestro compromiso por la igualdad. Hoy, 8 de marzo, se conmemora el día internacional de las mujeres y nos unimos a los millones de personas que en el mundo celebramos este día. ¡Viva el 8 de marzo!

Hombres

1. "Yo estaba en contra de la paridad. Tenía ese argumento que dice que lo importante es ser competente, no hombre o mujer. Me cabreaba especialmente en el tema laboral ¿Por qué tenía necesariamente que haber la misma cantidad de hombres que de mujeres?¿Eso no nos discriminaba a nosotros? Sí había más chicos que chicas era simplemente, pensaba, porque había más hombres que demandaban ese empleo o estaban más capacitados. Estaba equivocado. Cuando en algunos empleos se empezaron a aplicar leyes de paridad me di cuenta de dos cosas. Primero, la incentivación por género hacia algunas profesiones, como por ejemplo los hombres a ciencias y las mujeres a letras y cuidados. Y segundo, no había la más mínima diferencia entre el trabajo desempeñado por una mujer ó por un hombre ya fuese un enfermero ó una científica. Por supuesto esto es extrapolable a cualquier otro ámbito".

2. "Hace unos años, comenzó a denunciarse en los medios de comunicación la infravaloración de los deportes femeninos frente a los masculinos. Era algo que no comprendía, al fin y al cabo se trataba de un negocio, y si estos tenían menos seguidores era normal que generasen menos ingresos. Que equivocado estaba. Comencé a ver algunos partidos de futbol femeninos y enseguida me engancharon. Me asombro lo bien que lo hacían y la poca repercusión que tenían en los medios de comunicación y las pocas jugadoras que solo se pueden dedicar al futbol como pasa en los equipos masculinos, es decir, las jugadoras de la liga con más nivel cobran sueldos equivalentes a una división masculina menor".

3. "llevo años viviendo fuera de casa de mis padres. En mi casa hago la comida, pongo la lavadora, limpio… lo que sea necesario. Pero cuando voy de vacaciones a casa de mis padres doy por sentado que esas cosas son tareas de mi madre. Ella hace la comida, pone la lavadora, limpia la casa…… No es su obligación encargarse de todo y me siento mal por aceptar con normalidad esa situación aunque sea de forma inconsciente".

4. "Antes de ser padre daba poca importancia a que la baja paternal fuera obligatoria, no era consciente de cómo perjudica a las mujeres que el hombre decida no cogérsela. Tengo un hijo de casi un año y cuando pedí el permiso por paternidad, lo encajó mal. Noté que a mis compañeros les sentó mal que no quisiera renunciar al derecho a estar con mi hijo sus primeras semanas y alguno incluso llegó a decirme que eso era cosa de las mujeres y que precisamente por eso preferían trabajar con hombres".

Mujeres

1. “Una amiga me hablo de un festival alternativo en el que solo había grupos de mujeres, yo me negué en rotundo a acudir ¿Por qué tenía que ser un festival solo para nosotras? ¿Acaso no era una forma de discriminación hacia ellos? Finalmente, después de mucho insistir acudí y me encanto, eran unos grupos increíbles. No pensé que hubiera tantos grupos de mujeres y con tanto talento. Es cierto que en los festivales la mayoría son grupos compuestos por hombres y me pareció una magnifica forma de potenciar y dar a conocer a las profesionales en el ámbito musical”.

2. “En mi familia somos 2, mi hermano Carlos y yo, mi madre enfermó hace unos años. Ella necesita de un cuidado constante, y desde entonces esa carga la he asumido yo. Ambos trabajamos, pero siempre se espera que yo esté disponible para esta función, lo más que recibo es una “ayuda” pero siempre siendo yo la principal cuidadora. Como el mío conozco muchos más casos”.

3. “Cuando tenía 18 años monté un negocio propio, una librería. Me costó mucho esfuerzo y dedicación el conseguir que funcionara obteniendo beneficios. Mi pareja, por aquel entonces, estaba trabajando en una fábrica. Cuando tuvimos nuestro primer hijo nos ayudaron mis padres, y pudimos continuar con nuestros empleos pero con el segundo hijo fue más complicado, mis padres eran bastante mayores como para hacerse cargo y no queríamos darles esa responsabilidad. Así que decidimos que mi marido dejara su trabajo ya que era más rentable mantener el mío. Tuvimos y tenemos que aguantar constantes bromas acerca de si yo soy “el hombre de la casa”, o comentarios como “te esperará con el mandil puesto y la comida preparada”. Nos encontramos con muchísimos prejuicios”.

4. ”Comencé a trabajar con 23 años iniciando mi carrera de Ingeniera en una importante empresa. Al cabo de 2 años llegué a un puesto de importancia en la dirección, pero a medida que avanzaba en mi carrera profesional se iba resintiendo mi vida personal. Comencé a tener discusiones a diario con mi pareja porque estaba poco tiempo en casa o salía frecuentemente de viaje y que mi trabajo me exigía muchas horas. Finalmente me dijo que quería el divorcio. Yo soy la única directiva de ingeniería de mi empresa, el resto son hombres. Sus familias y el entorno son más comprensibles con la situación en que la ellos están”. Para finalizar: Estos testimonios que acabamos de leer nos hacen reflexionar sobre situaciones muy habituales en nuestro día a día y que de alguna forma están normalizadas. Tenemos que seguir trabajando para conseguir una igualdad real. Y es muy significativo que hoy estemos aquí reunidos porque quiere decir que algo comienza a cambiar. Como dijo Emma Watson “Dejemos de distinguir entre sexos y empecemos a hablar de personas”

¡Viva el 8 de marzo!