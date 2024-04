El Ayuntamiento de Paredes de Nava aprueba un presupuesto municipal de 3.1 millones de euros. Una de las líneas principales del presupuesto va dirigida a lograr el asentamiento de la población. Existe una la elevada demanda de vivienda en el municipio, algo constatado a través de la Oficina de Repoblación, que este año continúa con partida presupuestaria para su funcionamiento .A través de esta oficina municipal, desde su creación hace dos años, se ha logrado la llegada de más de cien nuevos vecinos que en su mayoría alquilan vivienda. Por esto motivo, el ayuntamiento cedió a la empresa pública SOMACYL una antigua harinera que está siendo rehabilitada para convertirse en 10 viviendas de alquiler joven. Esta prevista la finalización de las obras en los próximos meses y son muchos los menores de 35 años que ya se están dando de alta en el registro de demandantes de vivienda de la Junta de Castilla y León para poder optar a ellas. La previsión para este 2024 es que el ayuntamiento adquiera también viviendas en propiedad y rehabilitarlas para poder disponer de una bolsa de alquiler. Actualmente dos viviendas de la estación ferroviaria y otra más ya han sido reparadas, gracias a las ayudas de la Junta y Diputación, y puestas a disposición de los programas de repoblación.

Presupuestos sostenibles: La sostenibilidad económica y energética del municipio se refleja en la inclusión de una importante cantidad destinada a las obras de autoconsumo eléctrico para la instalación de placas fotovoltaicas que permitan la reducción del consumo municipal y el actuación prevista de mejora y optimización del alumbrado público. Para estas dos intervenciones el ayuntamiento ha conseguido financiación a través de líneas sustentadas por fondos europeos.

Se continúa con la modernización de la red de abastecimiento y saneamiento, lo que ha permitido un importante ahorro de agua y la mejora de las condiciones de las calles y viviendas, al desaparecer la práctica totalidad de las fugas. El fibrocemento de las tuberías es ya algo residual. En el capítulo de ingresos se han previsto distintas cantidades relacionadas con las licencias de nuevos parques de energías renovables y de los proyectos agroalimentarios en marcha. Los impuestos no experimentan subida, llevan sin subirse más de 10 años, aplicando únicamente el IPC del 2023 al abastecimiento de agua que permanecía sin mover desde 2012.

Presupuestos sociales: En el ámbito de generación de empleo la mayor partida se destina al Programa Mixto de Formación y Empleo que cuenta con la ayuda del ECYL y permite la contratación de diez desempleados y dos monitores. En materia cultural y turística se contemplan las partidas para El Museo del cuento y la Ciencia, que lleva más de 14.000 visitantes desde su apertura o para el centro de artes escénicas Jorge Manrique por el que ya han pasado más de 10.000 espectadores desde su apertura el pasado noviembre. Se continúa con la mejora de las instalaciones deportivas. El presupuesto también contiene importantes partidas para la mejora de la Residencia de Ancianos San Marcos, tal y como ha venido contemplándose en años anteriores.

Otras inversiones van dirigidas a las mejoras en infraestructuras agrarias, mejora de las pavimentaciones y la accesibilidad, así como a la compra de una barredora, algo muy demandado dado la extensión del casco urbano y la alta ocupación actual del polígono industrial. A pesar de haber sido admitidas las enmiendas de la oposición, el PSOE paredeño se ha abstenido, no ha accedido a votar a favor del presupuesto del año 2024, tal y como sí hizo en los dos ejercicios anteriores, porque considera que sus propuestas no se han materializado. No obstante, las propuestas sí han sido aceptadas por el equipo de gobierno y van encaminadas a facilitar ayudas para el alquiler de viviendas.