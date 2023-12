El palmarés del AFF llega a las pedanías de Aguilar a través de Itinera Iberia

El Aguilar Film Fest, a través del proyecto Itinera Iberia Castilla y León, está proyectando esta semana varios de los cortometrajes premiados en su 35 edición en las pedanías de Aguilar de Campoo. Concretamente, esta exhibición itinerante comenzó el lunes en Mave, continuó el martes en Puentetoma, el miércoles llegó a Barrio de Santa María, hoy jueves recalará a las 19:30 horas en Cabria, mañana viernes a las 18 horas será el turno de Lomilla y el último pase tendrá lugar el sábado a las 17:30 horas en Matamorisca.

“El AFF e Itinera coinciden en objetivos como el de llevar la cultura de calidad al medio rural y hacerla así accesible a las personas que habitan este tipo de territorios”, apunta desde Itinera Iberia el gestor cultural Álex Rodríguez, promotor de esta iniciativa e integrante del equipo del AFF. “Con esta propuesta, que está teniendo una gran acogida entre los habitantes de la zona, Itinera se estrena en Castilla y León, y lo hace de la mano del evento cinematográfico más relevante en su género de España”, continúa.

De esta forma, el Festival Itinera, que surgió en 2021 en Cataluña de la mano de la Asociación de Micropueblos, suma una nueva región en el listado de lugares hasta los que ha llegado su programación, en este caso proyectando cuatro cortometrajes especialmente seleccionados para estas proyecciones con las que el AFF da continuidad a su programación después de haberse celebrado en Aguilar de Campoo entre el 1 y el 9 de diciembre.

Así, el público asistente a estos pases tan especiales con los que el Ayuntamiento de Aguilar, el AFF e Itinera ponen de manifiesto su deseo de hacer llegar las mejores producciones en formato corto a las personas que habitan la periferia, está disfrutando estos días de Ovo, de Stiv Spasojevic Mejor Cortometraje de la Sección MiniAguilar Licinia +3; El cacharrico, de Óscar Toribio, Premio del Público de la Sección Ríete tú; La valise rouge, de Cyrus Neshvad, Premio del Público de la Sección Oficial; y The boy, the Mole, the Fox and the Horse, premio BAFTA al Mejor Cortometraje Británico 2023 y Óscar al Mejor Cortometraje.

Entre los objetivos de esta propuesta que ha nacido gracias a la colaboración del Aguilar Film Festival e Itinera Iberia, destaca el de visibilizar y seguir afianzando el festival de cortometrajes entre la población de la comarca. La iniciativa también materializa la idea de hacer que parte de la programación del AFF pueda verse más allá de las fechas del propio festival y en espacios de la vida diaria de las personas que habitan el medio rural, de ahí que las salas de proyección en este caso sean los teleclubs, las casas concejo o las antiguas escuelas de las localidades participantes. Es importante señalar, en este sentido, que los pueblos en los que se está proyectando el palmarés del AFF a través de Itinera Iberia tienen entre 13 y 65 habitantes.

INTERCAMBIO ENTRE TERRITORIOS. Con esta actividad complementaria, el Aguilar Film Festival, gracias al apoyo de Itinera Iberia, pretende reconocer el derecho de los pequeños municipios a tener acceso a una cultura de calidad en su propio entorno. Además, apuesta por el intercambio de proyectos culturales entre territorios, trata de atraer nuevos públicos y apoya la democratización de la cultura de calidad entre las poblaciones más aisladas y con menos recursos, poniendo en valor el esfuerzo de las instituciones, empresas y asociaciones públicas que están detrás del festival.

Para hacer realidad este bonito proyecto, el festival aguilarense se ha unido a Itinera Iberia, una entidad que, desde 2022, viene extendiendo su programación por la Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Galicia, Madrid, Extremadura y Castilla y León. A nivel internacional, el evento está presente en Croacia, Valònia (Bélgica), Provenza-Alpes-Costa Azul y Occitania (Francia) y Cerdeña (Italia).