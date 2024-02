Palencia brindará manutención y alojamiento a víctimas de violencia de género en situaciones de emergencia puntuales

El Ayuntamiento de Palencia ha firmado este miércoles con la Subdelegación del Gobierno un protocolo para la puesta en marcha de un dispositivo de atención coordinada en situaciones puntuales de emergencia en casos de violencia de género. Así lo han rubricado la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés y el subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Miguel Gutiérrez, antes de puntualizar que el objetivo es atender la necesidad básica de alojamiento y manutención de las víctimas y en su caso, de los menores que la acompañan, en los casos de dificultad de alojamiento derivado de la tramitación de otro recurso de alojamiento dentro de la Red de Asistencia o en aquellos casos que por cuestiones legales precise permanecer en la ciudad.

“Cumplimos con una antigua reivindicación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y con una promesa electoral de este equipo de Gobierno, ya que creemos que las administraciones públicas estamos obligadas a dar cobertura desde el inicio de la denuncia hasta el final del proceso”, ha comentado la edil palentina al tiempo que ha puntualizado que el Ayuntamiento de Palencia con esta firma “viene a cubrir esa laguna que había y que afectaba a la mujer víctima de violencia de género, a los agentes y a las administraciones competentes que aun teniendo centros de emergencia, se pueden encontrar con situaciones sobrevenidas. La provincia lo tenía y no era normal que la capital no lo tuviera. Por ello, nos sentimos muy orgullosos de formar parte de esta nueva ruta de colaboración y de ayuda a estas víctimas. A veces las competencias no eximen de las responsabilidades”, ha puntualizado.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno ha subrayado que esta firma “pone fin a una demanda y da solución a un grave problema que tenía la ciudad de Palencia”.

Este recurso, cuyo coste de alojamiento y manutención tanto de la interesada como de sus hijos asumirá el Ayuntamiento de Palencia, se activará cuando exista dificultad objetiva y contrastada por la Policía Nacional, de alojamiento en la red de apoyo familiar y/o de traslado inmediato a centro de emergencias por razón de horario, falta de plazas, u otras circunstancias sobrevenidas derivadas del proceso judicial, o bien por personal coordinador de servicios sociales municipales.

Respecto al tiempo de estancia, cabe señalar que el mínimo se fija en 24 horas. Pudiendo ser ampliado a 48 horas según criterio de la Policía Nacional. En aquellos casos muy excepcionales (Semana Santa, puentes…) se podrá ampliar la estancia hasta las 72 (casos en que el juicio rápido haya sido convocado y sea recomendable evitar el desplazamiento de la víctima y/o en aquellos casos derivados de la hospitalización por agresión y posterior declaración en juicio rápido), pudiendo ampliarse por condiciones debidamente justificadas y motivadas de forma excepcional.

El acceso para poder acceder a este recurso se realizará exclusivamente a través de Policía Nacional y excepcionalmente por la coordinación de servicios sociales municipales.

Por otro lado, para que se active este protocolo la víctima debe cumplir como requisitos: residir en el municipio de Palencia o encontrarse en tránsito, que exista denuncia por violencia de género o se instruyan actuaciones de oficio en el marco del Protocolo Cero de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la imposibilidad de acceso a un alojamiento seguro bien porque no tengan alternativa en su red de apoyo familiar, que no exista la posibilidad de acceso inmediato a centro de emergencia y que en el momento de la denuncia no presente sintomatología de problemática psiquiátrica o consumo de sustancias tóxicas.

Seguidamente, una vez informada la víctima de las condiciones de estancia en el alojamiento y aceptadas las mismas, la Policía Nacional se pondrá en contacto telefónico con el establecimiento para verificar la disponibilidad y se procederá a su traslado donde una vez realizado el mismo, en el primer día laborable se comunicará al Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palencia.

La víctima no deberá comunicarse con el agresor ni con el entorno de este y tendrá que seguir en todo momento las instrucciones de seguridad indicadas. Asimismo, el hotel deberá mantener informados a los agentes de cualquier situación anómala.

La Policía Nacional llevará a cabo un seguimiento continuado del caso, durante el tiempo de estancia de la víctima y personas a su cargo, en el alojamiento hotelero, independientemente del nivel de riesgo del caso.