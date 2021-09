Palencia acoge la “XXX edición del día de la ONCE”

La ONCE ha comenzado el año 2021 con color, sumando a su conocido “Oncelio”, símbolo indiscutible de la Organización, (el amarillo y el verde históricos de la ONCE), el rojo de la Fundación ONCE, el azul de ILUNION, sin olvidar por supuesto el blanco del bastón, símbolo mundial de movilidad, creando así una imagen renovada de Grupo Social ONCE, un referente social y económico dentro y fuera de nuestro país.

Aprovechando el nacimiento de su nueva imagen de marca, con su nuevo “Oncelio”, y con la alegría y la ilusión de ir recuperando la actividad “normal” tras la pandemia, la ONCE ha puesto en marcha la celebración de la “XXX edición del día de la ONCE” con el título “La ONCE por Castilla y León”. Esta, recorrerá del 14 al 24 de septiembre, las nueve capitales de la región, con la intención de, mediante diferentes actividades de carácter lúdico y formativo que se desarrollarán en las calles y plazas de cada una de las nueve ciudades, poder mostrar a los ciudadanos la labor que realiza la ONCE con las personas ciegas y deficientes visuales; así como con otras discapacidades distintas de la ceguera; descubriendo como percibe el entorno una persona ciega,

Así mismo, los máximos representantes de la ONCE; la presidenta del Consejo Territorial, Rosa Rubio, y la directora de ONCE en Palencia, Paula Calvete han protagonizado un acto institucional previo a las actividades de calle, en el Ayuntamiento de Palencia, teniendo como anfitrión a su alcalde, Mario Simón, acompañado este a su vez por la presidenta de la Diputación de Palencia, Mª Ángeles Armisén, el subdelegado del Gobierno en esta ciudad, Ángel Domingo, el delegado territorial de la JcyL en Palencia, José Antonio Rubio, y el diputado de Servicios Sociales, Alfonso Polanco, quienes, han recibido de manos de los responsables ONCE, un documento que recoge las reivindicaciones de la ONCE en materia Social.

Posteriormente la comitiva se ha desplazado hasta el Paseo del Salón, para vivir de primera mano la experiencia sensorial a ciegas que la ONCE ha diseñado en su “Túnel de los sentidos”.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Palencia, miércoles 22 de septiembre de 2021

· El parchís de la inclusión: (actividad escolar) De 10 a 12h, se desplegará un tablero gigante de este tradicional juego, que con sus cuatro colores (los mismos que nuestro Oncelio), identifica los valores más importantes en los que se inspira todo el trabajo de nuestra Organización:

amarillo - unidad, rojo - solidaridad, verde - esperanza, y azul - posibilidades de futuro,

Ubicación: Plaza Mayor.

· El túnel de los sentidos; De 10:30, a 13:30 horas, en el interior de una gran carpa, recreará un divertido paseo por un entorno natural, en el que diferentes sonidos, olores, texturas y sabores, envolverán por unos minutos a quienes se animen a participar, y con los ojos tapados, puedan experimentar como percibe el entorno una persona ciega, disfrutando de todos los estímulos que les llega a través de otros sentidos.

Ubicación: Paseo del Salón

· Los Juglares de la ilusión: De 12 a 13:30 horas. En esta ocasión los protagonistas serán los afiliados a la ONCE, que participan en los talleres de teatro y la asociación cultural de la ONCE de nuestra Comunidad, quienes se encargarán de hacer pasar un buen rato a los espectadores con la representación de dos obras breves (entremeses de Lope de Rueda)

Ubicación: Paseo del Salón.

· Concurso Fotográfico: La propuesta pasa por intentar capturar la mejor fotografía del logo (Oncelio), el cual se irá desplazando, a tamaño natural, por los tres puntos de actividad anteriores, participando con dicha foto en el concurso “ONCELIO A LA VISTA”. Se podrán enviar las fotos por WhatsApp, al siguiente número de teléfono: 637 341 131. Las tres mejores fotografías tomadas en el recorrido que Oncelio hará por las nueve provincias de nuestra CCAA, optarán a un fantástico premio.