Nueve compañías procedentes de Castilla y León, Andalucía, Cataluña y Aragón participarán del 29 de agosto al 2 de septiembre en el MAC

La Muestra de Artistas de Calle (MAC 2024), que se va a celebrar del 29 de agosto al 2 de septiembre en el marco de las Fiestas de San Antolín, contará con nueve compañías procedentes de Castilla y León, Andalucía, Cataluña y Aragón que llenarán de colorido y diversión las calles de la ciudad apostando por los espectáculos dirigidos al público familiar y por la variedad de disciplinas como el clown, la acrobacia, la magia y el circo. Una nueva edición, que cuenta con el patrocinio de Unicaja y que está formada por quince representaciones que se trasladan en su totalidad a los barrios.

La programación del MAC 2024 ha sido presentada esta mañana en rueda de prensa por la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés; el concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, el director artístico del MAC, Alfonso Alonso y la subdirectora territorial de Castilla y León Norte de Unicaja, María Ramos, quien ha subrayado que el patrocinio responde al interés de la entidad por “la promoción de la cultura, así como por su contribución en el apoyo al tejido productivo y a los sectores impulsores del desarrollo económico y el empleo, tanto en Castilla y León en general como en la provincia de Palencia en particular”.

Tras la buena experiencia del año pasado, el concejal de Fiestas ha destacado que se ha optado por trasladar todas las representaciones a los barrios. De esta forma, este especial ciclo que cuenta con “una gran trayectoria producto de su calidad” llegará a las plazas de San Juanillo, Virrey Velasco, la Constitución, del Cristo del Otero y la circular de la Plaza la Marina, así como a los parques de la Carcavilla y Jardinillos y el barrio de la Avda Madrid (zona ajardinada entre las calles Jerónimo Arroyo y Miguel Hernández).

La Muestra de Artistas de Calle dará comienzo así el jueves, 29 de agosto, a las 12 h en el Auditorio de San Juanillo con la compañía Jean Philippe Kikolas y su espectáculo ‘Sin remite’ de circo y comedia slapstick inspirado en las películas del director Jeans Tati. Ya por la tarde, a las 18:30 h, en el Parque de los Jardinillos tendremos a las ‘Niñas Malditas’ que vienen desde Valladolid con su espectáculo ‘Esto no es un homenaje a Raffaella Carrá’ de corte más contemporáneo donde vecinos y visitantes podrán ver a través del humor la extraña complejidad de comerse un plátano combinado con el mástil chino y el aro aéreo. Fueron premiadas en la pasada edición de la Feria de Ciudad Rodrigo. Por último, la plaza circular de la plaza de la Marina se convertirá a las 20:00 h en escenario de la representación de ‘Quizás no hay Final’ de la compañía Circ Pistolet que nos sorprenderán con su alto nivel de acrobacias en formato trio y un músicazo en directo que no dejara indiferente a nadie. Mucho ritmo y humor para terminar el primer día.

Ya los días 30 y 31 tendremos a Lola Mento con su espectáculo ‘Lolamentando’ recientemente premiado en el Certamen Nacional de Magia. Una artista que según ha subrayado el director artístico del MAC ha venido a “darle un cambio a la disciplina de la magia, con su frescura e improvisación con el público. Creo que va a dar mucho que hablar y tenemos el placer de tenerla aquí”, ha comentado.

Asimismo, contaremos con la compañía palentina Garrapete con su espectáculo ‘Crescendo’ el 30 de agosto a las 12:00 h en la Plaza de San Juanillo.

Por otro lado, los días 31 de agosto (18:30 h en la Plaza del Cristo del Otero) y 1 de septiembre (18:30 h en la Plaza Virrey Velasco) actuará la compañía Margarito y Cía. que vienen de Burgos con su espectáculo Clown Talent con el que nos introducirán en la grabación de un programa de televisión donde hay que demostrar un sinfín de habilidades. Acrobacia aérea, clown y mucha participación del público es lo que combina Angelica Gago en directo. Además, la compañía Monopájaroverde desde Huesca nos presentará ‘Buscando el equilibrio’. Su disciplina principal es el cable de equilibrio, pero no le perdáis de vista porque en pocos segundos puede haber escalado al árbol más próximo.

Por último, señalar que los días 1 de septiembre (20:00 h en la Plaza de la Constitución) y 2 de septiembre (12:00 h en el Parque de los Jardinillos) llegará a Palencia una compañía Ramiro Vergaz con su espectáculo White Bottom donde los malabares, acrobacias en mini trampolín, claqué y los bailes nos adentrarán en su particular visión del folklore afro-vallisoletano. Cerrará esta especial edición, el 2 de septiembre a las 20:00 horas en la plaza circular de la plaza de la Marina, la compañía Cirk About It con ‘Loop’, donde se reflexiona sobre cómo avanzar incluso cuando te quedas atrapado en el tiempo.