Mario Simón presentará una cuestión de confianza vinculada a los Presupuestos

Ante la segunda negativa del PSOE, Ganemos y VOX de aprobar el documento de Presupuestos Municipales para este año, el Alcalde de Palencia, Mario Simón, anuncia que se convoca un Pleno Extraordinario para el próximo lunes con un único punto del Ordel del Día como es la presentación por parte del Alcalde de un cuestión de confianza vinculada a los Presupuestos.

Mario Simón afirma que "el lunes la oposición tiene la oportunidad de aprobar los Presupuestos y dejar trabajar al Equipo de Gobierno o de presentar una alternativa a la ciudadanía y demostrar que el "no" a los Presupuestos era motivado y que tienen objetivos y propuestas comunes para servir a Palencia".

El regidor municipal finalizaba su intervención dirigiéndose a la oposición diciendo que "aquí tienen el sillón a su disposición y a su alcance. No estaos para calentar sillones no par recibir un retribución menor a la que me reportaría mi trabajo fuera, estoy aquí para ser útil a Palencia". Por último, Simón asegura que "si ustedes no nos dejan trabajar, yo no puedo participar en estos y tener un Ayuntamiento maniatado, analicen su disposición a formar un equipo de trabajo entre los tres grupos que conforman la oposición".

En caso de que la cuestión de confianza no cuenta con el apoyo de la oposición, los tres grupos políticos tienen un mes para presentar una moción de censura. Si tras ese periodo no se presenta, los Presupuestos quedarán aprobados.