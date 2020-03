Jusapol: "Los cuerpos de seguridad no tenemos suficientes mascarillas de máxima efectividad"

Jusapol: "Los cuerpos de seguridad no tenemos suficientes mascarillas de máxima seguridad" / Onda Cero Palencia

So muchos los colectivos que manifiestan su malestar por el hecho de no contar con los medios de seguridad sanitaria para realizar sus funciones. Uno de esos colectivos es el de los cuerpos de seguridad. El presidente nacional de Jusapol, el palentino Miguel Ángel Gómez, asegura en Onda Cero Palencia que los cuerpos de seguridad cuentan, por norma general, con mascarillas quirúrgicas pero "no así con las suficientes mascarillas de máxima seguridad". Gómez relata que, en muchas comisarias, solo tienen acceso a estas mascarillas FFP2 o FFP 3 cuando tienen que apercibir o atender a una persona que presenta síntomas de coronavirus y un coordinador se acerca hasta el lugar a proporcionar a los agentes estos elementos imprescindibles para evitar contagios.

Gómez también nos trasladaba que la sensación que tienen los cuerpos de seguridad es que "muchas veces se sienten como padres que reprenden a sus hijos y estos les ponen excusas infantiles" para justificar sus salidas a la calle. El presidente de Jusapol hace un llamamiento a la sociedad pidiendo que "nos lo tomemos en serio" destacando que los cuerpos de seguridad se están "exponiendo para normalizar la situación".