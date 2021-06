El juez determina que la propuesta de eliminación de 73 árboles de Los Jardinillos no fue motivada suficientemente

El juez del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de la capital palentina determina que la propuesta de eliminación de los 73 árboles incluida en el proyecto de rehabilitación de Los Jardinillos no fue motivada suficientemente y, por tanto, "no se ajusta a derecho", exceptuando un ejemplar y varios arbustos reflejados en el informe realizado sobre el estado del arbolado.

La sentencia, hecha pública en la jornada de hoy, estima el recurso interpuesto contra la tala y se pronuncia sobre el procedimiento en la contratación de esa actuación, "quedando inválida dicha partida presupuestada", pero no cuestiona si los árboles deben ser eliminados o no, o lo que es lo mismo, se centra en las formas, no en el fondo de la cuestión.

Desde el Consistorio, que tiene posibilidad de presentar un recurso de apelación, extremo que deberán dirimir sus servicios jurídicos, se asegura que se dará cumplimiento a esta sentencia, algo que ya se ha hecho durante las obras de ejecución material de la obra, con mínimas adaptaciones para preservar esos ejemplares, y que esta decisión judicial no interfiere en los plazos previstos para la reapertura al público.