José Vicente de los Mozos abandona el grupo Renault

(ICAL) El director Industrial de Renault Group y presidente director general de Renault España, además de director País Iberia, José Vicente de los Mozos, anunció que deja la compañía el próximo 15 de enero, después de 43 años. A partir de esa fecha, Josep María Recasens, añadirá a sus funciones como director de Estrategia y Desarrollo de Negocio, la de director general de Renault España y Director País Iberia.

Por su parte, Thierry Charvet, actualmente vicepresidente Senior de Calidad sumará a sus responsabilidades la de director Industrial de Renault Group. Con este nombramiento, Thierry Charvet se convierte en miembro del Board of Management del Grupo Renault y reportará a Luca de Meo, CEO del Grupo Renault.

De los Mozos emitió un comunicado señala: Después de más de 43 años de carrera profesional dedicados a Renault Group he pensado que era el momento de dar un paso al lado y dejar la empresa el 15 de enero”. “Para una persona como yo que comenzó como aprendiz es un orgullo haber llegado hasta el Board of Management del grupo. Estaré siempre agradecido a Renault Group por todo lo que me ha dado y sé, que bajo la batuta de Luca de Meo y Jean Dominique Senard el Grupo va a posicionarse como una de las compañías referentes en innovación a nivel mundial incluidos todos los sectores de actividad”, asevera el vallisoletano.

El alto ejecutivo incide en que en su cabeza “solo hay gratitud y el mejor deseo de un futuro próspero para todos y cada uno de los trabajadores de nuestra empresa”. Asimismo, se dirige “a toda la gente en España” con la que ha trabajado durante todos estos años: “He tenido la satisfacción y la responsabilidad de poner en marcha los cuatro planes industriales que han posicionado a Renault España como una de las empresas líderes de nuestro país”, recuerda. José Vicente de los Mozos agrega además, que está “satisfecho de haber contribuido a implementar en España la cadena de valor del vehículo electrificado, lo que va a ayudar a generar competitividad en nuestras plantas de cara al futuro”.

“Todo ello se lo debo a mis compañeros, a los que ya no están y a los que continúan trabajando cada día. También quiero agradecer a todos aquellos que me han apoyado durante estos años, hablo de los agentes sociales, instituciones, medios de comunicación y otras empresas. A todos y a cada uno de ellos gracias por acompañarme en estos maravillosos años”, concluye.