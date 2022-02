Jorge Martínez pide el cese fulminante de Garzón por sus ataques a los ganaderos españoles

El portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular y senador por Palencia, Jorge Martínez Antolín, ha pedido hoy “el cese fulminante” del ministro de Consumo, Alberto Garzón, “por no decir la verdad y hacer un enorme daño a la arca España y a los ganaderos españoles” y ha afirmado que en nuestro país “no hay carne de mala calidad, hay ministros de mala calidad como usted”. “¿Sigue pensando que la carne producida en Castilla y León es de mala calidad y procedente de animales maltratados? ¿Pero de verdad no le da a usted vergüenza el daño que les está haciendo a los ganaderos?”, le ha preguntado el portavoz popular al ministro de Consumo, durante la sesión de control al Gobierno que se ha celebrado esta tarde en la Cámara Alta.

Así, Martínez Antolín ha calificado de “irresponsables e impropias de un ministro de España” las declaraciones de Alberto Garzón y le ha reprochado “el enorme daño que está haciendo al sector cárnico y a miles de familias españolas que viven de esta profesión, a pesar de ser un referente mundial en producción cárnica de calidad”. Durante su intervención en el Pleno, el portavoz de Agricultura del PP ha resaltado que España exporta carne por valor de 9.000 millones de euros a más de 130 países, tras lo que ha insistido en denunciar el daño que hacen las declaraciones del ministro a la ganadería de Castilla y León, además de poner en riesgo los 2,5 millones de puestos de trabajo que existen en España en la cadena cárnico-ganadera.

DOS AÑOS DE ATAQUES “Usted lleva dos años en el Gobierno aplicando políticas comunistas con continuos ataques a nuestros ganaderos y agricultores”, le ha dicho a Garzón, tras lo que le ha recordado que recomienda reducir el consumo de carne, “pero en su menú de boda tenía bogavante, solomillo y foie. ¡Qué obsesión tienen ustedes los comunistas con mandar hacer a los demás lo que no les gusta hacer a ustedes!”, ha apostillado. Martínez Antolín ha señalado que las afirmaciones del ministro Garzón, “también deterioran la reputación de los profesionales del sector, como ganaderos, veterinarios e ingenieros agrónomos, que trabajan aplicando la normativa existente para alcanzar los máximos estándares de calidad, sanidad y bienestar animal con unas exigencias sanitarias y de seguridad alimentarias, que son justamente las que nos han abierto las puertas a las grandes exportaciones”. Así mismo, el senador popular ha remarcado que los ganaderos españoles “no maltratan a sus animales, es el Gobierno de Sánchez el que maltrata a los ganaderos”, tras lo que ha recordado que el Ejecutivo Socialista y de Podemos, protege al lobo, pero no a los ganaderos afectados por los ataques. “Si tuviese usted un mínimo de dignidad y de vergüenza lo que tenía que decir hoy aquí es que en España producimos carne de alta calidad y producida bajo los más estrictos controles de sanidad y de bienestar animal y, si no es así, usted tiene que actuar desde sus obligaciones como ministro de Consumo; de lo contrario dimita y deje de criminalizar y hacer daño a nuestros ganaderos”, ha concluido Jorge Martínez Antolín.