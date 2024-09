IU-Podemos centra sus propuestas en una política fiscal más social para Palencia

De cara a las ordenanzas fiscales de 2025, IU-Podemos ha elaborado una larga lista de propuestas que en palabras del portavoz y concejal del grupo político, Rodrigo San Martín: “desarrollarían en la ciudad una fiscalidad más social y por lo tanto más justa para las palentinas y palentinos”.

Entre todas las propuestas que han remitido al equipo de gobierno del Ayuntamiento, destacan las relacionadas con el IBI, debido a que IU-Podemos insiste en que la Iglesia Católica no debe estar exenta del pago del mencionado impuesto en aquellos bienes inmuebles destinados a la realización de actividades distintas al culto: “consideramos que la exención del artículo 3.1.c que se recoge en la Ordenanza Fiscal del IBI de Palencia no debería aplicarse sobre este tipo de inmuebles pertenecientes a la Iglesia que no están dirigidos a actividades de culto o educación, al no ajustarse ni sujetarse esta exención en ningún precepto legal y suponer una injusticia respecto al resto de palentinas y palentinos en términos de fiscalidad”. Continuando con el IBI, dicho grupo político también ha propuesto incluir en la ordenanza nuevas bonificaciones, por ejemplo una bonificación del 50% para aquellas viviendas destinadas a alquiler social o también una bonificación del 50% del impuesto a la vivienda habitual de las personas jubiladas que se encuentran en la situación de cobrar la pensión mínima. Asimismo, IU-Podemos pide el aumento al 50% del recargo que se aplica a los bienes inmuebles de uso residencial que se encuentran desocupados permanentemente y su aplicación efectiva.

Con respecto a otros impuestos, IU-Podemos propone en relación con el ICIO, fijar el tipo impositivo sobre construcciones en el 4% para nuevas edificaciones y del 2% para rehabilitaciones. Asimismo, también propone aplicar las bonificaciones permitidas referentes a los objetivos ambientales, de accesibilidad y de vivienda protegida; acondicionar las bonificaciones a las construcciones declaradas de interés especial, o de infraestructuras promovidas por empresas privadas a la cifra de negocios de la empresa impulsora de la obra; una bonificación del 95% para rehabilitaciones y reformas inferiores a un presupuesto de 10.000€ siempre que se comuniquen al Ayuntamiento, declarando esas obras de interés municipal por mejora y rehabilitación del hábitat urbano; y una bonificación del 50% para viviendas de protección oficial en propiedad o alquiler. En relación con el Impuesto de Actividades Económicas, IU-Podemos propone incluir una serie de bonificaciones por razones de equidad de género, contratación de personas con limitaciones funcionales, contratación de personas de más de 50 años y/o de parados de larga duración, preservación del medioambiente y adaptación de accesos para personas con movilidad reducida.

Finalmente, el grupo de IU-Podemos recoge en sus propuestas el aumento de la tasa por utilización del suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a las empresas de telefonía móvil, el aumento de la tasa por utilización privativa del dominio público debido al establecimiento de cajeros automáticos en las calles de 1ª y 2ª categoría y el aumento debido al establecimiento de veladores y sillas en las calles de 1ª categoría, la eliminación de la tasa por expedición de volantes y certificados de empadronamiento, la eliminación de la tarifa especial de la tasa de transporte público urbano a las personas titulares de la Tarjeta Palencia te enseña español, y el aumento de la tasa por inmovilización y retirada de vehículos de las vías públicas y de la tasa por depósito de vehículos en locales municipales.