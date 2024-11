IU-PODEMOS califica de "irresponsable" la gestión presupuestaria del PSOE en el Ayuntamiento de Palencia

Tras las declaraciones que realizó la alcaldesa el pasado viernes en los medios de comunicación haciendo alusión al recorte de gasto en actos festivos, el grupo municipal IU-Podemos ha querido dirigirse a la ciudadanía advirtiendo que: “no se dejen engañar con respecto a lo que está ocurriendo en la ciudad con la gestión del presupuesto municipal”.

El concejal y portavoz de IU-Podemos, Rodrigo San Martín hace referencia a que: “los problemas que están aconteciendo en relación con la gestión presupuestaria municipal que está llevando a cabo el Partido Socialista son culpa del Partido Socialista, que son quienes gobiernan la ciudad. Si la alcaldesa ha considerado que se debe recortar el gasto de los actos festivos en el presente año ello se debe a que han realizado una gestión del presupuesto que como mínimo se puede calificar de irresponsable, y ahora no vale decir que no hay dinero, que es lo que siempre hacen, porque no están siendo sinceros con la ciudadanía palentina”.

Desde Izquierda Unida-Podemos afirman que “el hecho de tener que recortar el gasto se debe a que el Partido Socialista, nada más llegar al gobierno, primero decidió subir los sueldos, después decidió congelar las ordenanzas fiscales de la mano de Vamos Palencia, Vox y el Partido Popular y luego decidió gastarse aproximadamente 950.000 euros en las fiestas de San Antolín, sin contar con todos los gastos superfluos que van sumando; pues es lógico que en ese contexto no haya dinero”, sentencia San Martín y añade: “entonces le pediría a la alcaldesa que no mienta a las palentinas y palentinos y que les cuente la verdad, que les diga que el no tener dinero es culpa de su mala gestión y de su afán por mirar siempre a la derecha. Que diga que el único grupo político que se manifesta en contra de congelar las ordenanzas fiscales y lleva una batería de propuestas en materia fiscal municipal que le permitiría a la ciudad disponer de más recursos desde un punto de vista social se llama Izquierda Unida-Podemos. Que dejen de menospreciarnos y que nos hagan más caso”.

IU-Podemos, finalmente, ha querido hacer referencia a Vamos Palencia por su reciente queja sobre la gestión del presupuesto municipal. Izquierda Unida-Podemos considera que Vamos Palencia se está quejando de lo que ellos provocaron al insistir en congelar las ordenanzas fiscales, misma postura que están manteniendo actualmente de cara a las ordenanzas fiscales de 2025, “¿de dónde piensa que recauda el dinero el Ayuntamiento Vamos Palencia, del aire?, menciona San Martín; “Vamos Palencia se queja de que no hay dinero pero no propone nada más que congelar las ordenanzas, es un sinsentido y es vergonzoso su descaro con respecto a la ciudadanía”. San Martín ha querido recordar a Vamos Palencia que: “están en su derecho de criticar la gestión del PSOE pero la próxima vez a ver si obráis así de puertas para dentro y no solamente de cara a la galería”.