Identificada por conducir de forma anómala, sin carné y dando positivo en alcohol

En página de sucesos en la capital, les contamos que el martes a las 00:36 horas, en la rotonda de C/ Andalucía con Av. San Telmo, se identifica a la conductora de un turismo que circulaba de forma anómala, mujer de 34 años, verificándose que no disponía de Permiso de Conducir por no haberlo obtenido nunca por lo que es investigada como autora de un presunto Delito contra la Seguridad Vial. Realizada la prueba de alcohol arrojó un resultado POSITIVO de 0,23 mg/l. Se remite el Atestado al Juzgado de Guardia.

También destacar que a las 00:10 horas del martes, en la rotonda de C/ Andalucía con Av. San Telmo, se realiza la prueba de drogas por síntomas al conductor de un turismo, varón de 22 años, arrojando un resultado POSITIVO en CANNABIS Y COCAINA, siendo denunciado administrativamente.

Además, a las 17:20 horas, en Av. Santiago Amón, se realiza la prueba de drogas por infracción al conductor de una furgoneta, arrojando un resultado POSITIVO en ANFETAMINAS siendo denunciado administrativamente. Señalar que a las 11:30 horas, en C/ Tello de Meneses se realiza la prueba de drogas por síntomas al conductor de un turismo, varón de 27 años, arrojando resultado POSITIVO en HACHIS. Es denunciado administrativamente.